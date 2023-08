Manchester City renverse Séville en finale

La soirée de ce mercredi 16 Août 2023 sera à jamais graver dans les cœurs des fans de Manchester City. L’équipe coachée par Pep Guardiola a remporté la Supercoupe d’Europe pour la toute première fois de son histoire en disposant du FC Séville lors de la séance de tirs au but. La Supercoupe d’Europe oppose les vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa de la dernière saison.

Manchester City a eu chaud ce mercredi soir en finale de la Supercoupe d’Europe. Malmené durant la rencontre malgré une nette domination sur le FC Séville, le dernier vainqueur de la Ligue des Champions a réussi à revenir dans le match grâce au jeune Cole Palmer qui a égalisé à la 63e minute.

À la mi-temps, FC Séville était devant grâce à un but de la star marocaine, Youssef En-Nesyri. Cependant, Séville n’a pas réussi à tenir le score et la séance de tirs au but a fait la différence. Seul Gudelj a raté son tir. Il a trouvé la barre et ouvert le sacre aux hommes de Pep Guardiola (5-4). Le score entre les deux équipes au terme du temps réglementaire était de 1 but partout.

Manchester City remporte ainsi son premier trophée de la saison après avoir manqué le Community Shield face à Arsenal il y a quelques jours.

