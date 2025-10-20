Mali : la crise de l’or pourrait coûter très cher à Goïta

La production malienne d’or a plongé entre août 2024 et août 2025. En atteignant moins de la moitié des prévisions, cette chute brutale menace à la fois les recettes de l’État et le financement de la lutte sécuritaire menée par le pouvoir.



Les prévisions tablaient sur une production de 54,7 tonnes d’or. Finalement, ce ne sont que 26,2 tonnes du précieux métal qui ont été extraites des sols maliens. A peine la moitié. Déjà entre 2023 et 2024, la production industrielle d’or du Mali avait reculé de 23 %, une chute que le ministère des Mines avait alors attribuée aux différends opposant le gouvernement de Bamako aux sociétés minières internationales.

Les tensions ont atteint leur apogée avec la judiciarisation du conflit opposant l’état malien à la société minière canadienne Barrick Gold. Rappel des faits : en août 2023, les autorités ont révisé les lois minières du Mali augmentant sa participation aux projets miniers de 20 % à 35 % et abolissant les exonérations fiscales pour les sociétés concessionnaires. Il a également créé une société d’exploration et de recherche minière pour contrôler le secteur. Cette réforme a été suivie par la nationalisation de la mine de Morila en 2024, utilisée pour financer Africa Corps. Cette soif de l’or a poussé le gouvernement malien à engager un bras de fer avec le géant canadien, Barrick Gold, qui exploite le site aurifère le plus productif du pays, Loulo-Gounkoto.

Le 26 novembre 2024, quatre employés de cette entreprise ont été arrêtés par les autorités maliennes en attendant que Barrick Gold verse « 500 M$ de taxes et impôts impayés ». Les autorités maliennes ont aussi saisi des stocks d’or appartenant à la société canadienne (environ 3 tonnes) et bloqué les exportations.

Un bras de fer à plusieurs millions

En représailles, Barrick Gold a décidé l’arrêt temporaire du complexe Loulo-Gounkoto, qui reste le plus grand site aurifère d’Afrique. Pour débloquer la situation, le pouvoir a saisi la justice, parallèlement à la signature d’un accord de principe avec Barrick Gold en février dernier. Cet accord prévoyait la restitution de l’or, la libération des employés détenus et la reprise des opérations. Mais il n’a jamais été appliqué. En juin 2025, un tribunal commercial de Bamako a placé le complexe Loulo-Gounkoto sous administration provisoire pour six mois afin que l’État supervise les opérations. La fermeture de ce site a pesé sur la production d’or national. Après six mois d’arrêt, l’extraction n’a pas pu reprendre instantanément à plein régime, en raison de la maintenance nécessaire sur les machines du site et d’un manque d’accès aux pièces détachées.

Malgré tout, le ministère des Mines espère pouvoir tirer plus de 17 tonnes de ce site en 2026. En 2023, Loulo-Gounkoto avait produit 19,6 tonnes d’or. Elle représente environ le tiers du volume national extrait chaque année. En plus des conséquences économiques et sociales avec l’augmentation de l’endettement et le ralentissement de la croissance économique, ce manque à gagner de la production aurifère pourrait impacter l’intégrité du pays.

Le Mali consacre une part importante de ses ressources en or au maintien de la sécurité intérieure, à la lutte contre les groupes armés et au financement d’Africa Corps. A vouloir à tout prix imposer sa loi sur ces sites éminemment stratégiques, et en affichant ouvertement sa volonté de nationaliser toutes ses ressources, le pouvoir malien court le risque de s’isoler diplomatiquement et économiquement. Si la confiance des investisseurs n’est pas rétablie, la production d’or au Mali pourrait rester à des niveaux anormalement bas, accentuant la pression financière sur le régime militaire et amplifiant sa dépendance vis‑à‑vis d’acteurs extérieurs.

Omar SYLLA !

X : @Le_Ndar_

20 octobre 2025 par