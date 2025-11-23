dimanche, 23 novembre 2025 -

Protection sociale

Malades mentaux et mendiants intégrés au CAPAM




Le ministère des affaires sociales et de la microfinance a récupéré ces derniers jours, les malades mentaux et mendiants errants dans les villes, notamment à Cotonou. Ces personnes vulnérables ont été intégrées au Centre d’assistance psychiatrique et d’accompagnement des personnes en situation de mendicité (CAPAM), sis à Kpomassè, dans le département de l’Atlantique.

Les personnes en situation de mendicité visibles dans les villes, notamment à Cotonou, intégrées au CAPAM pour un séjour encadré. Le gouvernement à travers le ministère des affaires sociales et de la microfinance va désormais leur offrir un accompagnement complet composé entre autre de recherche familiale, d’appui psycho-social, et de courts encadrements professionnels avant leur réinsertion ou réintégration familiale.

Cette initiative incarne la vision du gouvernement portée vers le hautement social, et fondé sur des valeurs de solidarité, de dignité et de compassion pour un Bénin plus inclusif où chaque vie compte.

F. A. A.

23 novembre 2025




