Mahougnon Kakpo élu 2e Vice-président de la 10e législature

À l’issue du vote intervenu ce dimanche 8 février 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, le député Mahougnon Kakpo a été élu 2e Vice-président de l’Assemblée nationale.

Mahougnon Kakpo est désormais le 2e Vice-président de l’Assemblée nationale. Député expérimenté, il n’en est pas à son premier poste au sein du Bureau parlementaire. Lors de la 9e législature, il occupait déjà les fonctions de 1er secrétaire parlementaire, un rôle stratégique dans l’organisation et le fonctionnement de l’institution. Avec cette nouvelle élection, il gravit un échelon supplémentaire dans la hiérarchie parlementaire. Mahougnon Kakpo succède ainsi à Léon Comlan Ahossi, qui occupait précédemment le poste de 2e Vice-président.

Au cours de la même séance, le député Barthélémy Kassa a été reconduit au sein du Bureau de l’Assemblée nationale en tant que 1er Vice-président. Il a été élu avec 108 voix pour, 1 contre et 0 abstention, confirmant la confiance de ses pairs à son endroit.

8 février 2026 par ,