Madagascar renverse le Bénin

Nouveau revers pour Gernot Rohr sur le banc des Guépards ce mardi 17 Octobre 2023. Le Bénin s’est fait renverser par Madagascar au coup de sifflet final de ce deuxième match amical de la trêve internationale.

Fin de la partie au stade Zaouli de Casablanca au Maroc entre le Bénin et Madagascar. Comme toujours, Gernot Rohr et ses poulains ont déçu leurs fans. Tout était bien partie pour le onze national. Déjà à la 2e minute, Andréas Hountondji ouvrait la marque pour les Guépards. Capitaine pour raison du choix de Gernot Rohr de mettre Steve Mounié sur le banc de touche au coup d’envoi, Jordel Dossou seul face à la cage, aurait pu inscrire le but du break quelques minutes plus tard. Malheureusement, il l’a manqué.

A la 21e minute, le Bénin va céder. Les Malgaches reviennent dans la partie en égalisant. De retour des vestiaires, les Guépards notamment Marcel Dandjinou, titularisé à la place de Saturnin Allagbé s’est troué et permettait aux Malgaches de prendre l’avantage 1-2.

Un score qui ne va plus changer jusqu’au coup de sifflet final. Décidément, rien ne va plus pour le onze national depuis que Gernot Rohr a pris les commandes. En six match sur le banc, le technicien enregistre deux défaites et quatre nuls.

J.S

17 octobre 2023 par