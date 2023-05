Macky Sall prime chaque joueur avec 10 millions FCFA

Le Président sénégalais Macky Sall a sorti le chéquier pour ses champions d’Afrique U17. Le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans en Algérie vendredi 19 Mai dernier.

C’est désormais le pays-roi du football africain. Le Sénégalais est à nouveau champion après la CAN 2021, le CHAN 2023 et la CAN U20. En Algérie, les Lionceaux ont remporté la CAN U17 devant le Maroc en finale (2-1).

Les joueurs sont descendus à l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar, à bord d’un avion Air Algérie, dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ont ont été reçus avec les honneurs de quelques membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et sous les ovations des supporters.

Après une nuit passée à l’hôtel, les joueurs et le staff du sélectionneur Serigne Saliou Dia ont été reçus en audience par le président Macky Sall au Palais de la République ce dimanche matin. Et à c’est à ce moment que le président sénégalais annonce une prime individuelle de 10 millions de FCFA à chaque joueur et membre du staff technique.

« En vous recevant au Palais de la République, j’ai voulu vous offrir en exemple à notre jeunesse dont vous devenez désormais une source d’inspiration dans la quête de l’excellence. Vous êtes entrés dans l’histoire. Vous avez honoré la nation sénégalaise. C’est pourquoi, pour vous dire merci, j’ai décidé de vous allouer, ainsi qu’à chacun des membres de la délégation de la CAN, une prime de 10 millions de FCFA », a déclaré Macky Sall.

Par contre, le sélectionneur des Lionceaux, Serigne Saliou Dia, a une prime double. Il va percevoir 20 millions de FCA.

