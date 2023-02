Macky Sall envoie ses félicitations aux jeunes Lions sénégalais

Le Président sénégalais Macky Sall est sorti de silence après le sacre de ses joueurs en Algérie pour le CHAN 2023.

C’est un grand succès pour le Sénégal au CHAN 2023 organisé en Algérie. Après la CAN, il y a un an, les Lions remportent la 7e Edition du CHAN. Un sacre qui est un véritable sujet de réjouissance pour le Président Macky Sall. Sur son compte Twitter quelques heures après la finale du CHAN, ce samedi 04 février 2023, entre le Sénégal et l’Algérie, la première autorité sénégalaise a adressé un message à son équipe sacrée championne.

« Après la CAN, le Sénégal remporte la Coupe du CHAN ! Chaleureuses félicitations aux vaillants Lions locaux et à leur encadrement pour cette victoire historique qui couronne un parcours héroïque. Chers Lions, vous êtes entrés dans l’histoire ! La Nation entière est fière de vous. », a écrit Macky Sall.

Après la CAN, le Sénégal remporte la coupe du #CHAN ! Chaleureuses félicitations aux vaillants Lions locaux et à leur encadrement pour cette victoire historique qui couronne un parcours héroïque. Chers lions, vous êtes entrés dans l’histoire ! La Nation entière est fière de vous. pic.twitter.com/j9S37mOSIY — Macky Sall (@Macky_Sall) February 4, 2023

Le Sénégal a encore confirmé son statut majestueux dans le football sur le continent africain.

Josué SOSSOU

