Production avicole au Bénin

Machoud Mama innove avec des couveuses solaires




Machoud Mama, technicien avicole veut révolutionner le secteur de la production avicole au Bénin grâce à une méthode solaire qui permet aux éleveurs de booster leur production.

Au Bénin, la production avicole est encore en deçà de la demande de plus en plus croissante sur le marché. Machoud Mama, porteur d’un projet agro vétérinaire innovant né d’un héritage familial, s’est alors engagé dans une dynamique de vulgarisation des techniques d’élevage améliorées des volailles. A travers des sessions de formation, il parvient à renforcer les capacités d’aviculteurs leur permettant de booster leur production. Sa méthode repose sur une technique solaire de couvaison des œufs.
Dans un entretien à la presse, il souligne que l’accès à cette technique reste un défi, et il est « essentiel » d’apprendre aux éleveurs à fabriquer eux-mêmes ces couveuses et à les utiliser. D’où les sessions de formation organisée de temps à autres en leur intention. Le but visé étant de renforcer les capacités de ces éleveurs en leur apprenant à fabriquer leur propre couveuse solaire et à élever les poussins tout en réduisant au maximum le taux de mortalité.
Selon Machoud Mama, le processus de couvaison des œufs est un processus lent qui retarde la production à grande échelle. « Le temps c’est de l’argent. En perdant du temps dans ce long processus pour la reproduction, l’éleveur perd énormément d’argent », a-t-il expliqué mettant l’accent sur les couveuses solaires qui permettent désormais de « remédier » à cette situation de perte de temps dans les villages.
Le technicien avicole dans son initiative novatrice se trouve confronté à certains défis.

Quelques défis
Machoud Mama dans son entreprise dit être confronté à des défis techniques et financiers liés à l’énergie, et les défis comportementaux et sécuritaires sur le terrain. « Souvent, après les séances, plusieurs participants arrivent à réaliser facilement leur propre couveuse solaire car les accessoires de base sont abordables et disponibles localement », a-t-il expliqué. Mais la principale difficulté à l’en croire, réside dans le coût d’installation du système de fourniture en énergie solaire.
A cela s’ajoute le problème du « fort taux de mortalité » des pintadeaux et des poussins au village qui d’après lui, n’est pas encore résolu. Et cela, à cause de certaines consignes comme le chauffage, l’hygiène, la biosécurité qui ne sont pas « strictement » respectées.
L’autre difficulté qu’il a évoquée est celle de l’extrémisme violent. Une situation qui limite ses déplacements et l’étendue de son travail.
La 4e édition de la tournée de renforcement de capacités va bientôt démarrer dans les départements du Borgou, de l’Alibori, de l’Atacora et de la Donga. « Nous avons déjà fait une partie des communes du Plateau et des Collines. Les inscriptions se font directement auprès des radios partenaires, telles que Su Tii Dera FM de Nikki, Gbassi FM de Kalalé, Banigansé FM de Banikoara, Kpably FM de Kérou, Naane FM de Péhunco, Matéri FM, Dinaba FM de Boukoumbé, Tanéka FM de Copargo, la Radio Rurale Locale de Ouaké, Solidarité FM de Djougou, Deeman FM de Parakou, Tchaourou FM, etc », a-t-il informé exhortant les intéressés à rester à l’écoute.
Cette technique de fabrication de couveuse est développée parce que les modèles importés sont difficiles à utiliser et leur réparation, en cas de panne, constitue « un véritable casse-tête » au village.

F. A. A.

18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, La Rédaction




