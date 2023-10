"Ma décision sera bénéfique pour notre pays" (O. Homeky)

Depuis ce vendredi 06 Octobre 2023, Oswald Homeky n’est plus le ministre des Sports. Autorité ministérielle depuis 2016, Homeky a déposé sa lettre de démission. Une décision qu’il juge profitable au gouvernement du Président Patrice Talon et la Nation.

Avant son départ du gouvernement vendredi dernier, le désormais ex-ministre des Sports a tenu une réunion secrète avec ses proches collaborateurs, selon Bénin-Sports.com.

Occasion pour lui de se vider. "Je préfère renoncer au prestige, au confort et autres avantages liés à la fonction ministérielle et garder le droit d’exprimer mes convictions et de défendre les aspirations du peuple béninois plutôt que de trahir la confiance du peuple. J’ai voulu vous voir pour dire ce qui en est concrètement et vous embrasser une dernière fois avant de partir.", a déclaré Homeky, selon la même source.

Devant ses anciens collaborateurs, l’ancien numéro un des Sports au Bénin a avoué qu’il a effectivement déposé sa démission du Gouvernement. "Le Chef de l’Etat l’a acceptée et a désigné un de mes collègues pour une prise en main provisoire de la charge en attendant que le nouveau ministre des Sports ne soit nommé", rapporte le journal en ligne. Une décision, que Oswald Homeky ne semble du tout pas regretter.

"J’ai pris cette décision en toute responsabilité ; en toute conscience et dans notre intérêt commun. Cette décision je l’ai prise parce que je pense que les effets qu’elle produira seront bénéfiques pour notre pays, pour le Chef de l’Etat et pour l’équipe que nous constituons.", a-t-il lâché.

Homeky tenait à consoler ses anciens collaborateurs leur demandant d’être forts : "Je voudrais vous demander de ne pas être tristes. Au nom de la petite relation d’amour qui nous a liée de ne pas être émus par cette décision que j’ai prise.", a conclu le ministre, selon ses propos rapportés par Bénin-Sports.com.

Ainsi prend fin l’ère Oswald Homeky au ministère des Sports du Bénin.

J.S

9 octobre 2023 par ,