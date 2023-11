MTN permet à 300 jeunes de révéler leurs talents grâce au numérique

La première année du programme TITA de MTN-BENIN s’est achevée dans la matinée de ce vendredi 17 novembre 2023. Une cohorte de 300 bénéficiaires de ce programme qui vise à révéler les talents des jeunes béninois à travers le numérique, ont reçu leurs certificats et leurs écharpes au cours d’une cérémonie rehaussée par la présence des responsables du réseau de téléphonie mobile, du représentant du recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), et des partenaires du programme.

Fin de la première année du programme TITA de MTN-BENIN. Les 300 jeunes bénéficiaires ont reçu pendant les 12 derniers mois, 04 types de formations. Il s’agit des formations courtes allant de 03 à 06 mois en présentiel avec des temps d’autonomie ; des formations certifiantes axées sur l’acquisition et le renforcement des connaissances ; des formations déclinées en niveau, adaptées à différents profils et intégrant des compétences du savoir-être ; les soft skills ; et des formations conçues avec une pédagogie basée sur le learning by doing : apprentissage par la pratique.

Selon les statistiques présentées par Yann DJOSSOU, Lead Programme TITA, le taux de réussite au terme des 12 mois est de 96%, pour un taux de participation de 85,27% dont 60% d’hommes et 40% de femmes. Au total, 23 projets apprenants ont été initiés, et environ 50.000 personnes touchées via la com. Suivant les explications du Lead Programme, sur un échantillon de 150 TITA, le projet a généré 25% d’entrepreneurs, 11% de salariés, 20% de stagiaires, et 40% en Freelance.

L’objectif du programme TITA selon la directrice générale, représentée par le directeur de la Fondation MTN, est de contribuer à affiner le profil des jeunes en leur apportant un supplément de compétences numériques qui leur permettra d’exceller sur le marché de l’emploi. « Le monde numérique évolue rapidement, et nous croyons fermement que les compétences que vous avez acquises ici vous placent en première ligne pour saisir les opportunités d’emploi passionnantes qui se présentent désormais à vous », a fait observer Philippe GOABGA. Pour lui, TITA n’est pas seulement un programme éducatif. « C’est aussi une passerelle vers un avenir professionnel prometteur et florissant », a-t-il précisé. Le directeur de la Fondation MTN n’a pas manqué de remercier les partenaires composés entre autres de l’Université d’Abomey-Calavi, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère du numérique et de la digitalisation et Digital Valley, pour « leur grande contribution ».

Pour le représentant du recteur de l’UAC, la Fondation MTN à travers le projet TITA, a significativement contribué à tenir le pari que l’UAC se donne. Celui de former des jeunes capables de contribuer activement au développement de la nation, a précisé Arnaud DAGBENON avant d’exprimer ses remerciements à tous ceux qui ont travaillé pour l’atteinte des objectifs de cette première année ; du personnel dévoué aux apprenants passionnés. Fier de cette première année, l’UAC fait-il savoir, a assisté à « des réalisations remarquables qui présagent d’un impact certain de ce projet ». « C’est un véritable outil d’appui à la transition de jeunes diplômés vers le monde du travail », a témoigné le représentant du recteur.

Des jeunes TITA satisfaits des découvertes faites dans le numérique

Geoffroy ATCHOU grâce au projet TITA a reçu deux formations : ‘’Découvre ton talent numérique’’ et Wordpress. Au terme des 12 mois, il s’est dit très satisfait des connaissances acquises. Bien avant le projet, il rappelle avoir reçu une formation en mathématique et une autre en informatique. Mais ces deux formations déplore l’étudiant, n’étaient pas orientées vers le monde professionnel. « Avec le projet TITA, j’ai appris beaucoup de choses. Le projet leur a permis de découvrir le monde du numérique autrement grâce à des programmes fascinants », a-t-il témoigné.

Le digital n’est pas quelque chose de nouveau pour Prunelle ANATO. Mais avec les cours reçus dans le cadre du projet TITA, elle dit avoir implémenté les connaissances qu’elle avait du numérique. Ce qui lui permet désormais d’avoir plus de facilités à gérer les pages dont elle avait la responsabilité.

Le projet TITA est un projet prévu pour durer 03 ans. Pour cette première année, l’UAC en est le premier bénéficiaire. Selon les prévisions, il pourra être étendu à d’autres universités avec une augmentation du nombre des apprenants.

