MTN lance son réseau social Ayoba

Le réseau MTN vient de mettre sur le marché une nouvelle application. Ayoba a été officiellement lancé ce vendredi 18 mars 2022 à travers une grande caravane qui a parcouru les grandes artères des quartiers de Cotonou, et d’Abomey-Calavi.

Du nouveau dans l’univers des GSM, MTN a conçu son propre réseau social. Ayoba, c’est l’application mise lancé ce vendredi 18 mars par le réseau MTN. Elle offre plusieurs possibilités aux abonnés.

Selon Romaric DOSSOU, spécialiste digital à MTN Bénin, Ayoba est une « application tout en un ». Elle permet de tchatter, d’appeler, de jouer et de faire plusieurs autres choses. A travers Ayoba, les abonnés peuvent s’envoyer des messages, des vidéos, des notes vocales. Ils ont également la possibilité de faire des appels audio et vidéo, a-t-il expliqué.

Avec Ayoba, poursuit le spécialiste digital, les abonnés peuvent écouter de la musique directement, s’informer sur toute l’actualité du sport de façon générale, et le football. Les gamers aussi peuvent jouer directement à des jeux vidéo via la nouvelle application. En plus de la messagerie, Ayoba offre la possibilité aux abonnés, d’avoir des astuces dans plusieurs domaines (santé, mode, musique, sport, games, cuisine, etc).

Selon Freeda AREMOU, manager product & digital, Ayoba est conçue en Afrique pour les africains et pour le monde.

Le but de la caravane souligne-t-elle, est d’informer les abonnés sur la nouvelle application, et de fédérer le plus de personnes autour.

Ayoba est un réseau social 100% gratuit conçu par l’Afrique pour le monde entier, et 100% sécurisé. Il permet de tchatter, de jouer, de recevoir et de partager les dernières informations en toute simplicité.

C’est une application disponible sur Play Store, et téléchargeable aussi bien par les abonnés MTN, que ceux des autres réseaux GSM.

