mercredi, 10 septembre 2025 -

Inclusion numérique

MTN facilite l’accès aux Smartphones avec une nouvelle offre




Au Bénin, l’opérateur GSM, MTN accorde désormais la possibilité à tous les citoyens de disposer de Smartphones de qualité à des coûts réduits. Une campagne dite « Smartphone pour tous » est lancée à cet effet ce mardi 9 septembre 2025, au marché international de Dantokpa à Cotonou.

MTN-Bénin facilite l’inclusion numérique avec une nouvelle offre dite ‘’Djo Gbaloufou Do, Kpèdé Kpèdé’’ (langue nationale Fon), qui signifie littéralement « Abandonne ton téléphone de bas de gamme et procure toi un Smartphone de qualité, puis paye un peu un peu ». Cette nouvelle offre de l’opérateur mobile a été présentée aux usagers du marché de Dantokpa et les conducteurs de taxi-motos communément appelés ‘’zémidjan’’, ce mardi 9 septembre 2025. Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire via le code USSD *171#, et de se rendre ensuite dans l’agence MTN la plus proche pour valider son inscription.
MTN-Bénin à travers cette offre met à la disposition du public, deux types de Smartphones : la ZTE A36 et la ZTE A56. Pour se procurer la ZTE A36, l’usager fait un dépôt initial de 10 000 francs CFA, suivi d’un paiement journalier de 400 francs CFA, sur une période de 90 jours. Pour ce qui concerne la ZTE A56, un dépôt initial de 15 000 francs CFA est requis, suivi du paiement journalier de 500 francs CFA, sur une période de 90 jours. A chaque paiement journalier de 400 francs CFA ou de 500 francs CFA, le client obtient un bonus de 400Mo ou 500Mo.

Le Smartphone selon le directeur commercial de MTN-Bénin, est désormais « incontournable ». L’offre ‘’Djogabloufou Do, Kpèdé Kpèdé’’ à en croire Yaw AGYAPPONG, s’inscrit dans le programme gouvernemental destiné à connecter tout le monde à travers l’agenda de digitalisation. « La vocation chez MTN est que tous les Béninois bénéficient des bienfaits d’un monde connecté et digital », a-t-il précisé avant d’évoquer les possibilités de paiement journalier, hebdomadaire ou mensuel.

MTN, un partenaire de tous les jours
L’opérateur MTN selon la présidente des usagers du marché de Dantokpa est un partenaire de tous les jours, et souvent à leurs côtés. Anastasie CHODATON a rappelé au cours de la cérémonie de lancement, l’appui du réseau aux femmes de Dantokpa pendant la période de Covid-19. La nouvelle offre a-t-elle poursuivi, est une opportunité qui va beaucoup aider les usagers déjà habitués à la tontine journalière. Au nom des tous les usagers, elle a exprimé ses remerciements à la délégation de MTN.

F. A. A.

10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




