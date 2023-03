MTN célèbre le 08 mars à travers un « Women Workshop »

C’est à travers un « Women Workshop » que l’opérateur mobile, MTN a célébré mercredi 08 mars 2023, la Journée internationale des droits des femmes (JIF). Il s’agit d’un moment de réflexion et de partage d’expériences qui a réuni tout le personnel féminin du réseau de téléphonie mobile à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou.

Mercredi 08 mars 2023, la communauté internationale célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Engagé à promouvoir l’accès aux technologies de l’information et de la communication des femmes au Bénin, l’opérateur mobile MTN à son habitude a organisé mercredi 08 mars 2023, un « Women Workshop ». « Les femmes face à la technologie, opportunités et défis », c’est le thème principal retenu pour les discussions et formations. Titilope FAKUADE, Chief Technology and Information Officer (CTIO) de MTN, et Johanne BRUFFAERTS, directrice adjointe de EPITECH ont partagé leurs expériences avec leurs collègues femmes.

A propos de « Women Workshop »

Le Y’ello Women Workshop selon la Chief Executive Officer (CEO) de MTN, est une activité qui permet aux femmes ayant plus d’expériences, de les partager avec les plus jeunes femmes de l’entreprise. L’objectif suivant les explications de Uche OFODILE, est de « créer un canal fort entre le talent des femmes et le leadership féminin à MTN ». La présence de femmes leaders dans l’entreprise souligne-t-elle, a « un grand impact aussi bien sur l’entreprise que sur la société ». « Le thème cette année porte sur l’inclusion des femmes, le fait que le digital change le monde autour de nous, et il est important que les femmes sachent qu’elles sont incluses dans ce changement et qu’elles sont en première ligne de ce changement », a expliqué la CEO.

« Le rôle de la technologie dans nos vies et en particulier pour les femmes, est extrêmement autonomisant. La technologie apporte l’équité », a fait savoir Uche OFODILE. En l’utilisant, informe-t-elle, une vendeuse de poisson peut élargir son marché et atteindre des clients dans d’autres régions du pays. « Nous devons donc adopter la technologie où que nous soyons, en particulier pour les femmes, parce que cela leur offre des opportunités et c’est pour cela nous voulons mettre cet accent sur l’inclusion numérique. C’est quelque chose qui nous passionne beaucoup chez MTN », a-t-elle poursuivi. Grâce à la technologie, les femmes peuvent changer leur vie, leur façon de travailler et leur façon de gérer leurs familles, et par-delà, créer des entreprises. « N’ayez pas peur de la technologie, adoptez-la. La bonne nouvelle au sujet de la technologie aujourd’hui est que vous pouvez apprendre n’importe où », a informé Uche OFODILE.

Titilope FAKUADE, CTIO de MTN au regard de ses expériences dans le domaine de la technologie a été choisie en tant que Guest de la cérémonie. Etant donné que le thème de l’édition 2023 de la JIF porte sur la technologie, c’est avec plaisir qu’elle dit avoir partagé ses expériences et ses leçons avec ses collègues femmes afin qu’elles n’aient pas à « réinventer la roue ». Il s’agit également de les amener à changer leur façon de penser afin qu’elles adoptent la technologie et l’utilisent pour grandir en tant que personne, en tant qu’organisation et même dans leurs foyers.

Joie et satisfaction des participants

Nihad SOUMANOU, Business support supervisor est très heureuse d’avoir participé à l’édition 2023 du « Women Workshop ». « C’est une chance pour nous les amazones de MTN BENIN d’avoir ces types d’organisations périodiques qui sont au rendez-vous tous les 08 mars », a-t-elle confié. Après avoir suivi les expériences des deux Guests, elle estime qu’il est important pour les femmes d’aller vers les opportunités au lieu de se contenter de leurs activités ‘’traditionnelles’’. « Les opportunités existent il faut avoir la volonté d’aller vers ces opportunités et de les saisir. En tant que commercial, l’on peut comprendre que aller vers le digital ou la technologie n’a pas de limite. Si on n’a vraiment la volonté, on pourra y arriver, développer son business à travers les réseaux sociaux ; et non se limiter seulement à des consultations, regarder Tik Tok et WhatsApp mais utiliser la technologie […] pour développer son business ».

« Le Bénin digital, véritable opportunité pour les femmes by TITA Girls », fait partie des formations développées au cours de la journée. Houéfa TODAN et Yassimine DJIBRIL, toutes deux bénéficiaires du programme TITA ont partagé leurs expériences avec les femmes.

Etudiante en science juridique et très intéressée par la rédaction Web, Houéfa TODAN informe avoir participé au module « Découvre ton talent numérique ». Un module qui a pour but de permettre au jeune diplômé de se découvrir mais aussi de découvrir les métiers du numériques dans lesquels il s’épanouirait le mieux, a-t-elle expliqué. A travers ce programme, elle assure avoir renforcé ses capacités ; ce qui pourra lui permettre de profiter de plusieurs autres opportunités plus intéressantes que celles qu’elle avait déjà.

TITA est un programme entièrement pensé et financé par MTN. Son objectif est de « mettre la lumière » sur les compétences des jeunes diplômés béninois dans le numérique. Il est exécuté en partenariat avec l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).

