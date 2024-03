MTN accueille en stage, la 3è promotion de jeunes diplômés

MTN Bénin accueille dans ses différents départements, la 3ème promotion de jeunes diplômés pour un stage de 18 mois à travers « Y’ELLO GRADUATE PROGRAM ». Le lancement officiel de la troisième édition de ce programme d’insertion de stage s’est déroulé en présence de la directrice générale de MTN Bénin Uche Ofodile, les MTNers et les parents des nouveaux stagiaires. Ce fut l’occasion pour l’équipe de MTN de remercier les bénéficiaires de la 2ème édition en fin de stage du programme « Y’ELLO GRADUATE PROGRAM ».

« Y’ELLO GRADUATE PROGRAM » vise à offrir aux jeunes talents fraîchement diplômés une expérience professionnelle enrichissante au sein de MTN Bénin, tout en leur permettant de développer leurs compétences et leur employabilité.

Pour la 3ème édition, les 14 nouveaux bénéficiaires de « Y’ELLO GRADUATE PROGRAM » passerons 18 mois aux côtés des responsables dans les différents départements de MTN Bénin.

« Je voudrais dire merci aux parents qui sont dans la salle pour nous avoir confié les enfants. Ils vont rester avec nous pendant 18 mois et nous permettre de les bousculer un peu. Parce que nous allons les bousculer, les tourner dans tous les sens et c’est une très grande responsablité pour nous de les avoir pendant ce temps. », a fait savoir la directrice générale de MTN Bénin.

Tout en félicitant les nouveaux satgiaires, Uche Ofodile est impatiente de voir ce qu’elles peuvent apporter à l’entreprise dont elle est à la tête, à travers ce programme d’insertion de stage.

« (...) Ce programme est très important pour nous parce que nous croyons au futur du Bénin, nous croyons au futur de la jeunesse et pendant ce programme nous allons apprendre de vous et vous aller apprendre de nous ».

À travers ce programme, MTN investit dans le développement et l’épanouissement des jeunes diplômés

pour cultiver une nouvelle génération de leaders visionnaires, capables de relever les défis complexes de l’industrie et de catalyser l’innovation au sein de l’entreprise.

À en croire la directrice des Ressources Humaines Viviane Sissuh, « MTN est une société de télécom, qui dit télécom dit beaucoup de jeunesse, qui dit télécom dit population très jeune. Et qui mieux que les jeunes pour penser les produits, les offres de la jeunesse. Il nous faut donc un peu plus de jeunes d’un certain âge qui peuvent comprendre nos clients, qui peuvent comprendre ce que les jeunes dehors veulent. Sur le plan purement entreprise, ce programme nous aide à diversifier les compétences que nous avons au sein de l’entreprise. Alors qui dit diversification dit apporter un peu plus de jeunesses au sein de l’entreprise. Parce que tout ce qui est diversification apporte l’innovation. », a expliqué la directrice des Ressources Humaines.

Madame Sylvie Bouraïma, senior manager leadership talent et culture a montré que grâce à « Y’ELLO GRADUATE PROGRAM » il est bien possible si les conditions sont réunies, les jeunes peuvent rejoindre la famille MTN Bénin. « Vous venez chez nous, nous vous donnons les outils pour faciliter la transition du campus en entreprise. Si les conditions sont réunies vous rejoignez la famille MTN Bénin.Claudia EHOUMI actuellement Business Support Human Resources en est l’exemple », a-t-elle souligné.

Après 12 mois d’expérience enrichissante passés dans les départements de MTN Bénin, Vanessa ATINDEHOU l’une des bénéficiaires de la 2ème édition ne cache pas sa satisfaction. « À la fin de ces 12 mois, de j’en ressors vraiment grandie. c’était une expérience riche en émotion, riche en compétence et en découverte. On a vraiment appris auprès des professionnels et je dis si c’était à refaire je n’hésiterais pas », a-t-elle indiqué.

Membre de la 1ère édition de « Y’ELLO GRADUATE PROGRAM », Claudia EHOUMI, actuellement Business Support Human Resources pense que « Y’ELLO GRADUATE PROGRAM » est une très belle initiative qui permet à nous jeunes, de nous découvrir et pouvoir mettre en pratique toutes ces connaissances théoriques qu’on a eu à l’école, maintenant de les mettre en pratique dans un environnement où les idées comptent, où l’innovation est clairement applaudie.

A l’issue de la cérémonie de lancement de la 3ème édition, les 14 nouveaux bénéficiaires on reçu officiellement leurs attestations d’offre de stage et les 11 bénéficiaires de a 2 ème édition font leur sortie officielles en recevant leurs attestation de stage.

Ce qu’il faut retenir de « Y’ELLO GRADUATE PROGRAM »

Chaque participant est jumelé à un membre du comité de direction expérimenté qui les guidera tout au long du programme, fournissant des conseils professionnels et des encouragements. Les participants bénéficieront des opportunités d’apprentissage supplémentaires pour acquérir de nouvelles compétences. Ils ont l’opportunité de travailler sur des projets réels et impactant au sein de l’entreprise, ce qui leur permettra d’appliquer leurs connaissances académiques à des défis concrets.

La première phase du programme comprend une période d’intégration et de formation initiale, où les participants se familiarisent avec notre entreprise, notre culture et nos processus. Ils auront ensuite l’opportunité de participer à une série de rotations stratégiques à travers différents départements, afin d’acquérir une vision holistique de notre entreprise et d’acquérir une expérience multidisciplinaire.

