MTN accompagne la PSSP pour l’édition 2023 de BENIN SANTE

La Plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin (PSSP) organise du 13 au 15 avril 2023, la 3e édition de BENIN SANTE. En prélude à cet évènement qui bénéficie du soutien de l’opérateur mobile MTN, les organisateurs ont organisé une conférence de presse au siège de la plateforme dans la matinée de ce mardi 11 avril 2023 à Cotonou.

« Contribution du secteur privé au renforcement du système sanitaire pour accroitre la résilience : par quel (s) pilier (s) commencer ? », c’est autour de ce thème que se dérouleront les 13, 14 et 15 avril prochain, la 3e édition de BENIN SANTE. Cette 3e édition selon la présidente par intérim de la PSSP, va regrouper les présidents des fédérations des associations du secteur sanitaire privé des pays de la sous-région, des experts, et plusieurs autres participants. Les activités que le secteur sanitaire privé réalise au Bénin contribuant selon Béatrice RADJI, à près de 50% des prestations sanitaires, seront exposées au cours des 03 jours d’activités.

Activités au programmés pour la 3e édition de BENIN SANTE

La PSSP pour cette édition de BENIN SANTE a prévu plusieurs activités dont des ateliers de formation (Master Class), un Hackathon, des salons d’exposition, et un symposium. Selon le secrétaire exécutif de la PSSP, le symposium relève du volet scientifique de l’évènement, et regroupe les communications scientifiques relevant du domaine de la santé. Les ateliers de formations ou Master Class, constituent selon Pascal FAFEH, le volet de renforcement de capacités des acteurs du secteur privé, du public, et autres acteurs exerçant dans le secteur de santé. A travers les salons d’exposition, la PSSP offre l’opportunité aux entreprises, de faire la promotion des équipements médicaux, les outils et appareils réalisés pour le renforcement du plateau technique à l’intérieur du pays, comme à l’extérieur.

Avec le volet Hackaton, poursuit le secrétaire exécutif, la PSSP fait la promotion des start-ups en santé, les professionnels qui développent des solutions technologiques au renforcement du système sanitaire au Bénin. « Pour chaque activité, il y a un contenu profond qui peut satisfaire les participants. Un ensemble de programmes est concocté dans chaque volet », a confié Pascal FAFEH.

Pour le président de la commission scientifique, quand on parle de contribution du secteur privé pour le renforcement du système de santé pour accroitre la résilience (endurance, résistance, adaptation, etc), il s’agit d’examiner la façon dont le secteur privé peut appuyer le système de santé. Latif MOUSSE a évoqué les aspects de gouvernance, de leadership, d’approvisionnement en médicaments, des ressources humaines, de l’offre de soins, le mécanisme du système financier, et du système de l’information. Ces aspects d’après lui, constituent les 06 piliers de l’OMS qui permettent d’avoir un système de santé stable, réactif et résilient. « Nous allons les aborder sous diverses formes en session », a-t-il annoncé invitant le public à faire le déplacement.

Un atelier sur les premiers gestes de secours sera animé au cours de ces journées.

Présent à la conférence de presse, le trésorier général de la PSSP a remercié les partenaires, dont MTN pour l’organisation de cette 3e édition de BENIN SANTE à laquelle les pays tels que le Nigéria, le Togo, le BURKINA Faso, le Mali, la Côte d’Ivoire, etc, prendront part.

F. A. A.

11 avril 2023 par ,