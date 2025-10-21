mardi, 21 octobre 2025 -

Finance digitale inclusive

MTN, UBA et JUMO lancent MoMo Kash pour démocratiser l’accès au crédit




MTN Mobile Money, en partenariat avec United Bank for Africa (UBA) et la FinTech JUMO, a officiellement lancé MoMo Kash au Bénin. Ce service de microcrédit permet aux abonnés MTN d’emprunter de l’argent directement depuis leur portefeuille MoMo en composant le *880#. Le lancement a également été l’occasion de récompenser les deux meilleurs utilisateurs du service, testé jusqu’alors en phase pilote.

MoMo Kash est désormais disponible pour tous les abonnés Mobile Money de MTN Bénin. Il permet aux particuliers comme aux petites entreprises d’accéder à des prêts instantanés, utilisables pour des retraits ou des transactions via MoMo.
Le lancement du produit a été matérialisé par la signature d’un accord de partenariat entre MTN Mobile Money, UBA et JUMO, après plusieurs mois de phase expérimentale. « Nous partageons une même conviction : l’accès au crédit est un privilège, mais aussi un levier de transformation sociale. Avec MoMo Kash, nous franchissons un cap décisif vers une finance digitale accessible, rapide et adaptée au quotidien de chaque Béninois. »,a déclaré Saturnin Agbokossi, Directeur Exécutif de UBA.

Accessible directement depuis un téléphone mobile, MoMo Kash permet aux abonnés de demander un prêt en composant 880# puis 5 3. Le montant empruntable peut atteindre jusqu’à *150 000 FCFA, offrant une solution rapide pour faire face à des besoins urgents.

Ce produit innovant représente une opportunité pour les trois partenaires de générer des revenus tout en répondant aux besoins de financement rapide de la population
Franck Ahissou, Directeur de la banque digitale de UBA, a salué le chemin parcouru :
« Le parcours a été long, un véritable parcours du combattant. Aujourd’hui, nous avons la joie et la fierté de lancer officiellement MoMo Kash. »

Bryan Siyam, Directeur Régional Afrique Francophone de JUMO, a souligné la portée de cette collaboration :
« Ce lancement est le fruit d’une synergie exceptionnelle entre MTN, UBA et JUMO. Ensemble, nous rendons l’accès au crédit plus rapide, plus abordable et plus fiable pour les millions d’utilisateurs de MoMo. »

De son côté, Serge Soglo, Directeur Général de MTN Mobile Money, a rappelé l’engagement de l’entreprise :
« Notre ambition est de garantir que chaque Béninois, où qu’il soit, ait accès à des services financiers modernes. C’est notre mission depuis 15 ans. »

Les meilleurs utilisateurs récompensés
Le lancement a aussi été marqué par la distinction des deux meilleurs utilisateurs du service pendant la phase pilote. Selon Bryan Siyam, le projet pilote « Faaba », lancé en juillet 2024 et amélioré en janvier 2025, a permis de distribuer 14 milliards de FCFA à environ 5 000 agents MoMo, avec un taux de défaut inférieur à 0,5 %.
« Les distinctions de ce soir récompensent non seulement la performance exceptionnelle, mais aussi la responsabilité inébranlable de ces agents », a-t-il ajouté.

Ainsi, Kpetekousso Rodrigue et Agueh Sylvie Fridore ont été désignés comme les deux plus grands utilisateurs du service. Ils ont respectivement reçu un chèque de 1 million de FCFA et 500 000 FCFA.

« Je suis très émue. Je ne m’y attendais pas. MoMo Kash m’a beaucoup aidée. Si le montant pouvait être un peu plus élevé, ce serait encore mieux », a confié Agueh Sylvie Fridore.

21 octobre 2025 par La Rédaction




