MTN Mobile Money et Ecobank Bénin lancent ‘’Prêt Xpress’’

Les clients de MTN Mobile Money (MoMo) peuvent désormais effectuer des opérations de prêts via leur portefeuille avec le nouveau service ‘’Prêt Xpress’’. Le produit a été lancé ce jeudi 21 mars 2024 à Cotonou à travers la campagne ‘’Djè Min’’, en présence de la ministre du Numérique et de la Digitalisation, de la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance et des directeurs généraux de MTN Mobile Money et Ecobank Bénin.

‘’Prêt Xpress’’, c’est le nouveau service de prêt via MoMo, issu du partenariat entre MTN Bénin, Ecobank Bénin et Optasia. Il s’agit du premier produit de service de micro-prêt au Bénin qui cible les franges de la population exclues du système financier ou ne pouvant accéder facilement au crédit. « On s’est posé la question de savoir comment nous pouvons faire pour que chaque personne qui a un compte mobile money puisse bénéficier de prêt instantané en quelques secondes sans avoir à se déplacer », a indiqué le directeur général de MTN Mobile Money S.A. Selon Serge Soglo, l’ambition de MTN Mobile Money est de s’assurer que chaque béninois peu importe son lieu de résidence sur le territoire béninois ait accès aux services financiers. Prêt Xpress permet donc aux particuliers, aux professions libérales, micros et petites entreprises non bancarisées ou sous-bancarisées du Bénin (chauffeurs de taxi, artisans et vendeurs du marché), d’obtenir des micro-prêts via leur téléphone portable.

À en croire le directeur général de MTN Mobile Money, ce service s’intègre parfaitement dans la stratégie Nationale d’Inclusion Financière du gouvernement béninois. Il n’a pas manqué de remercier le directeur général de Ecobank qui s’est engagé passionnément dans la mise en œuvre du projet.

Pour le directeur général de Ecobank Bénin, ‘’Prêt Xpress’’ est un produit accessible à tous, rapide et flexible. Le partenariat avec MTN Mobile Money, affirme-t-il, démontre de la volonté de la banque, d’adopter les technologies de pointe. « Aujourd’hui, faire du micro-crédit au Bénin avec le téléphone est désormais possible », a déclaré Lazare Noulekoun.

Procédant au lancement officiel du nouveau service, Aurelie Adam Soulé Zoumarou, s’est réjouie des actions menées par le gouvernement béninois pour rendre opérationnel l’accès des populations au micro crédit. L’écosystème numérique mis en place par le gouvernement a favorisé la concrétisation du projet "Prêt Express".

Le service ‘’Prêt Xpress’’ est pour, la ministre du Numérique et de la Digitalisation, une innovation au Bénin. « Les populations vont pouvoir accéder à des prêts sans avoir besoin de faire des procédures compliquées ou d’aller vers des structures », a-t-elle relevé. La ministre du Numérique et de la Digitalisation a exhorté les directeurs généraux à faire en sorte que les populations béninoises puissent avoir autant d’innovation que celle de Prêt Xpress. « Je voudrais aussi vous lancer un défi ; celui de pouvoir faire en sorte que ce service puisse être au service des femmes et des jeunes du Bénin », a-t-elle ajouté.

Des conditions requises

Tous les clients ayant un compte MoMo depuis au moins 6 mois peuvent avoir accès au crédit. Pour être éligible, il faut avoir un compte MTN MoMo actif en effectuant régulièrement des transactions (transfert d’argent, retrait d’argent, paiement des factures, achat de crédit et de forfait etc). Aussi, l’abonné ne doit-il pas avoir de dette sur le service de prêt de crédit de communication sur MTN Bénin. Selon Brice Medo, Chef division produit à Ecobank Bénin, le client peut obtenir un prêt de 1000 FCFA jusqu’à 100.000 FCFA. « L’éligibilité se calcule en temps réel lorsque le client souscrit au service », a-t-il précisé. Le service ‘’Prêt Xpress’’, souligne Brice Medo, favorise l’inclusion financière, l’autonomisation des entrepreneurs, la croissance économique et promeut la digitalisation.

Selon Jean Prospère Danzabe, manager Banktech à MTN Mobile Money, la mise en place du prêt nécessite un paiement de 11 % du montant que le client sollicite. Il y a le prêt standard avec une durée de 30 jours, celui de 7 jours et de 28 jours. Les taux des intérêts sont de 0.041 %/jr et 0.288 % /sem. Pour avoir un prêt plus élevé, le client doit augmenter son score de crédit en continuant à utiliser fréquemment les services MTN et MoMo et en remboursant le Prêt Xpress à temps. En cas de retard de paiement, un montant supplémentaire de 10% sera facturé en plus du montant impayé ‘’Prêt Xpress’’.

L’inscription au service, informe Jean Prospère Danzabe, se fait via la syntaxe *880 # option 5, option 2, choisir ‘’’Prêt Xpress’, sélectionner oui pour accepter les conditions générales et saisir son code PIN MoMo pour valider. En cas d’assistance client, le client peut envoyer sa préoccupation via whatsApp au +22961000000, appeler gratuitement la ligne d’assistance clientèle au 111 ou se rendre dans l’un des centres de service de MTN MoMo.

