MTN Bénin soutient le leadership féminin en entreprise

MTN bénin a clôturé vendredi 28 mars, à Golden Tulip Hôtel de Cotonou, la 3ème édition du programme « CEO of the Day ». La cérémonie s’est déroulée en présence de la Directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile et plusieurs premiers responsables d’entreprises qui ont participé à ce programme. « CEO of the Day » est un programme initié par MTN Bénin et dont le but est de promouvoir le leadership féminin en entreprise.

Depuis 2023, MTN Bénin a entrepris la promotion du leadership féminin en entreprise, particulièrement celui des jeunes filles talentueuses qui peinent à extérioriser leur talent pour diverses raisons. Initiative de la Directrice générale de MTN Bénin, « CEO of the Day » a pour but de donner l’occasion à une jeune femme employée dans une entreprise de s’essayer à prendre le contrôle le temps d’une journée, pour faire valoir ses qualités managériales et toucher la réalité de ce qu’est le poste de 1er responsable d’entreprise.

Par à cette expérience, elle pourra développer son potentiel, affiner son sens du leadership et acquérir de précieuses connaissances sur les responsabilités liées à la gestion d’une entreprise.

« Cette initiative a été conçue pour révéler les talents cachés des jeunes femmes en entreprise. Nous avons constaté que bon nombre d’entre elles, bien que très compétentes, manquent de confiance en elles. En leur permettant d’endosser le rôle de dirigeante, nous leur offrons une opportunité unique de découvrir leur potentiel. », a expliqué la Directrice des Ressources Humaines, MTN Bénin, Viviane Sissuh.

A en croire Uche Ofodile, « Ce programme a un impact considérable : il renforce la confiance en soi, permet de comprendre les exigences du leadership et le rôle d’un PDG. Il offre de la visibilité et constitue une véritable source d’inspiration pour d’autres femmes. Nous sommes donc très fiers de ce programme. »

Une Initiative qui s’étend progressivement

Grâce à la volonté des responsables de MTN Bénin, l’initiative commence à prendre de la valeur. Plusieurs entreprises adhèrent au programme et profite du mois de mars destiné à la femme pour mettre à l’épreuve une employée. Une trentaine d’entreprise ont pris part à la 3ème édition. Et déjà, l’objectif pour l’édition 2026 est d’atteindre cent femmes participantes, donc une centaine de jeunes femmes auront essayé de diriger l’entreprise où il travaille le temps d’une journée.

« (…) nous tenons à remercier toutes les entreprises qui nous ont rejoints dans ce défi, car elles contribuent à l’essor de cette initiative. Nous avons hâte d’atteindre 2026, où nous aurons 100 femmes participantes. » a fait savoir la Directrice générale de MTN Bénin très enthousiaste.

Assez d’expériences pour les « CEO of the Day »

D’une « CEO of the Day » à une autre les expériences varient. Pour Annick Atougbé, « CEO of the Day » de MTN Bénin de la 3ème édition, « C’est une expérience très enrichissante et en même temps challengeante. Il ne s’agit pas seulement d’occuper un poste, mais de vivre réellement la pression et les responsabilités d’une dirigeante. Cette journée m’a permis de mieux comprendre ce qu’implique le leadership : inspirer, impacter et fédérer une équipe autour d’une vision commune. », A-t-elle avoué.

Chelda Guaguia « CEO of the Day » de la Société générale a fait savoir que c’est une journée très enrichissante, Sadiath Souradjou « CEO of the Day » de Dayo Africa a quant à elle trouvé que c’est une journée magnifique et pleine d’expérience. Pour Murielle Toto « CEO of the Day » de Canal+ Bénin c’est une journée intense. Hermione Akanni « CEO of the Day » de Oryx a dit que ce fut une journée révélatrice et Jeudida Kpati « CEO of the Day » d’Epitech a trouvé que c’était une journée très riche en émotion et très challengeante.

Il est essentiel de comprendre que la diversité, l’équité et l’inclusion sont indispensables pour toute organisation. « Ce n’est pas une question de bienveillance ou d’initiative sympathique, mais un véritable levier de performance. Chez MTN, la diversité et l’inclusion ne sont pas de simples mots à la mode, elles sont une réalité ancrée dans nos actions. », a prévenu Uche Ofodile.

Il faut souligner qu’une plateforme est mise en place pour permettre à toutes les « CEO of the Day » de partager les expériences entre elles et d’encourager d’autres jeune à tyenter l’expérience.

