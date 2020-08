MTN se charge de la vulgarisation de la plateforme de Kea Médicals

Une prise en charge rapide et à distance, c’est désormais possible avec la plateforme de consultation à distance de l’entreprise Kea Medicals. La plateforme qui sera vulgarisée via les canaux de communication de MTN a été lancée ce jeudi 6 août 2020 à l’occasion d’une conférence de presse. Elle a réuni la Directrice de Kea Medicals Dr Vèna Arielle Ahouansou, le Directeur de la Fondation MTN Jean Claude Akogbeto, le représentant de Sémè City Abdou Ambarka et les professionnels des médias.

Dans sa mission de sauver des vies en accompagnant et en inspirant tous les défenseurs de la vie dans leur lutte pour un monde meilleur ou dans leur quête d’une vie meilleure, l’entreprise béninoise Kea Medicals lance la téléconsultation sur sa plateforme.

Selon la directrice Kea Medicals Dr Arielle Ahouansou, il y a trois ans l’entreprise a mis en place l’Identité Médical Universelle (IMU). Il s’agit d’un système qui permet de disposer des informations médicales sur le patient, accessibles instantanément partout et au besoin. Ce nouveau service de téléconsultation intégré dans l’application Kea Medicals poursuit-elle permet de consulter un agent de santé sans quitter son domicile.

A en croire le Directeur de la Fondation MTN Jean-Claude Akogbeto, la téléconsultation de Kea Medicals est la bienvenue avec la crise sanitaire du coronavirus qui change les habitudes.

Le rôle de la Fondation MTN, partenaire de Kea Medicals « sera de vulgariser la plateforme à travers ses différents canaux de communication afin que la majorité de la population béninoise puisse déjà s’y inscrire et procéder gratuitement à des tests de dépistage de la Covid-19 ».

« A travers cette initiative, la Fondation MTN Bénin, en partenariat avec Kea Medicals, veut contribuer efficacement à la démocratisation de la plateforme de téléconsultation par le biais des nouvelles technologies de l’information et de la communication et ainsi être à l’avant-garde de l’innovation numérique », a affirmé le directeur de la Fondation MTN.

Pour M. Abdou Ambarka représentant de la directrice de Sémè City, avec le service de Kea Medicals les difficultés de prise en charge sont désormais conjuguées au passé

Une prise en charge rapide et à distance

Selon la présentation faite par Narech Houessou Lead du Projet Kea Téléconsultation, le nouveau service de Kea Medicals a beaucoup d’avantages. Pour les patients, il y a entre autres : plus de rapidité, de proximité, de sécurité et d’économie. Le service permet également aux professionnels de santé de la plateforme d’augmenter leurs revenus en consultant quelle que soit leur position géographique et d’avoir un meilleur suivi de leurs patients.

Avec plus de 1700 comptes de professionnels de santé, Kea Medicals a aussi enrôlé plusieurs médecins permanents qui sont censés répondre aux patients sur la plateforme. Cette dernière offre deux actes de téléconsultations à savoir : la consultation générale et la consultation spécialiste.

Pour le patient qui souhaite bénéficier d’une prise en charge rapide et à distance, il suffit de télécharger l’application Kea Médicals sur Playstore, créer son Identité Médicale Universelle, recharger son portefeuille Kea grâce à son compte mobile money, choisir le médecin qui convient ensuite lancer la demande de téléconsultation. La plateforme permet de faire la téléconsultation dans plusieurs langues. A la fin de la téléconsultation, le patient reçoit son ordonnance et prescriptions dans son application Kea Medicals.

Quant au professionnel de la santé, il reçoit instantanément son revenu dans son portefeuille Kea à la fin de chaque téléconsultation. D’après Narech Houessou, la consultation générale et la consultation spécialiste sont payantes mais la consultation Covid-19 pour effectuer le test est entièrement gratuite.

La directrice de Kea Medicals Dr Vèna Arielle Ahouansou a remercié les partenaires tels que la Fondation MTN, GSMA, Sémè City, et Task Force Innov Covid-19. Elle a également félicité les équipes qui ont contribué avec succès à l’accomplissement du projet.

A.A.A

6 août 2020 par