Lutte contre le cancer du sein

MTN Bénin s’engage pour la santé des femmes à travers “La Marche Rose by PAM ”




Ce dimanche, MTN Bénin a apporté son soutien à une marche de sensibilisation organisée dans le cadre d’ Octobre Rose, une campagne dédiée à la lutte contre le cancer du sein. L’objectif : encourager les femmes à se faire dépister et promouvoir la solidarité autour de cette cause majeure de santé publique.

Plusieurs centaines de femmes, venues des différents arrondissements de Cotonou et des communes environnantes, ont défilé sur le boulevard de la Marina, vêtues de tee-shirts blancs arborant le symbole d’Octobre Rose. Cette marche symbolique visait à sensibiliser la population à l’importance du dépistage précoce, à soutenir les personnes atteintes et à célébrer la solidarité à travers des activités sportives.

L’initiative de “La Marche Rose by PAM”, soutenue par MTN Bénin, est née de deux simples publications sur les réseaux sociaux, destinées à rendre hommage à des proches victimes du cancer du sein. « Ce n’était pas un projet structuré au départ. Tout est parti de deux posts devenus viraux », explique Pamela d’Almeida, promotrice de l’événement.

Grâce à l’engouement suscité et au soutien de plusieurs partenaires, dont MTN Bénin, l’idée a rapidement pris forme. Les participantes ont parcouru l’itinéraire allant de la place Bio Guera à la place de l’Amazone, avant de rejoindre l’espace “Bambou Numérique” sur la plage. Là, elles ont pris part à des activités sportives et récréatives, suivies de séances de dépistage dans un espace décoré aux couleurs de MTN.

« Après le dépistage, celles qui présenteront des signes ou anomalies seront orientées vers les centres de santé appropriés pour un suivi approfondi », a précisé Pamela d’Almeida.

Elle a également souligné que la sensibilisation ne devait pas se limiter au mois d’octobre : « Ce n’est pas seulement Octobre Rose qui doit porter ce message. Il faut sensibiliser toute l’année, jusqu’à la fin de l’année et même au-delà. »

Fière du succès de cette première édition, Pamela d’Almeida s’engage à pérenniser l’initiative : « La Marche Rose by PAM, c’est devenu ma cause. Nous devons la reprendre chaque année, c’est une obligation. »

26 octobre 2025




