MTN Bénin reboise sur 1 hectare dans la forêt de Pahou

2500 plants d’acacia, une essence d’arbre important pour l’activité des communautés, ont été mis en terre sur un hectare dans la forêt de Pahou dans le cadre de la Journée Nationale de l’Arbre. Le réseau de communication mobile, MTN, en lien avec ses employés, manifeste ainsi son engagement à contribuer à la protection de la planète pour atteindre la carboneutralité d’ici l’an 2040.

La pluie qui s’est abattue, jeudi 1er juin 2023, sur la plupart des localités du Bénin n’a pas émoussé l’engagement de MTN Bénin et de son personnel en faveur d’une planète en bonne santé et où il y a zéro émission nette à l’horizon 2040.

Les personnels du réseau de communication mobile avec à sa tête la Directrice générale Uche Ofodile et des représentants du Fonds National pour l’Environnement et le Climat (FNEC), de la DGEFC (Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse) et de la mairie de Ouidah, ont mis en terre des plants sur une partie du domaine de la forêt de Pahou sise dans la commune de Ouidah, département de l’Atlantique. Un hectare du domaine a changé d’aspect grâce à 2500 plants d’ "acacia auriculiformis ’’. Cette essence présente plusieurs avantages face aux besoins croissants des populations en bois de chauffe, selon le représentant de l’administration forestière. L’‘’acacia auriculiformis ’’ « par sa croissance rapide » peut être mis à la disposition des populations six ans après sa plantation, a fait savoir le Contrôleur Codjo Grégoire Kpeyokpo, Chef section adjoint eau et forêt Ouidah.

Reconnaissant l’importance de l’initiative pour les générations futures, Justin Gnonlonfoun, représentant du préfet de l’Atlantique et Ghislain Fidegnon, Chef d’Arrondissement (CA) de Pahou ont remercié MTN Bénin. Le CA a souhaité que l’action de reboisement soit étendue aux autres communes du département de l’Atlantique. A en croire le représentant du maire, la mairie s’engage pour le suivi et l’entretien des plants mis en terre à la forêt de Pahou.

L’engagement citoyen du réseau de communication mobile MTN Bénin a été salué par le représentant du ministre du cadre de vie et du transport chargé du développement durable. « MTN était déjà aux côtés du Ministère du cadre de vie les années passées sur les 125 km de côtes de nos plages pour ce même exercice.

Ça veut dire que la tradition va se perpétuer davantage et c’est pour cette raison-là que, au nom du ministre, je voudrais vous encourager à continuer dans ce sens », a indiqué Appolinaire Gnanvi, Directeur Général du Fonds National pour l’Environnement et le Climat (FNEC).

Si la mise en terre des plants entre dans le cadre de la 30è édition de la Journée Nationale de l’Arbre, la date du 1er juin marque le démarrage d’un important programme de Volontariat des MTNers. « MTN, chaque année du 1er au 21 juin, lance un programme d’activités sociales pour montrer notre engagement social auprès des populations que nous servons. Aujourd’hui, c’est le lancement et nous sommes venus mettre en terre des plants d’arbre », a indiqué Jonas Martin du Service technique de MTN Bénin.

21 Days of Y’ello Care

Le programme de volontariat des employés de MTN dénommé « 21 Days of Y’ello Care » a pour but d’assurer un niveau élevé de participation du personnel de MTN dans des projets sociaux à fort impact afin, dans une certaine mesure, d’outiller et de renforcer les communautés locales dans lesquelles la société opère. Le Programme est mis en œuvre tous les ans du 1er au 21 juin. Le thème de cette année 2023 s’intitule "Donner aux communautés les moyens de relancer l’économie". Selon Uche Ofodile, Directrice générale de MTN Bénin, toute une série d’actions seront organisées notamment en faveur des personnes défavorisées dans le cadre du « 21 Days of Y’ello Care ». « Nos actions iront à l’endroit des personnes défavorisées, on aura beaucoup d’activités », a ajouté la DG MTN tout en invitant les autres sociétés à emboîter le pas à MTN pour des « actions beaucoup plus impactantes ».

Marc MENSAH

QUELQUES IMAGES

1er juin 2023 par