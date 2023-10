MTN Bénin mobilise les populations contre le cancer du sein

Le réseau de communication mobile, MTN Bénin a organisé, samedi 21 octobre 2023 à Cotonou, une marche suivie de séances de dépistage et sensibilisation contre le cancer de sein.

" 5 Km à pied, ça use le cancer ". C’est sous ce slogan que s’est déroulée la marche Rose, ce samedi 21 octobre 2023 à Cotonou. Les MTNers, les abonnés et non abonnés au réseau de communication mobile MTN ont marché de l’entrée de l’École Nationale d’Économie Appliquée (ENAM), en passant par les carrefours SONEB, hôtel du port, à la place de l’Amazone pour finir à la Direction générale de MTN. Au point de chute de la Marche Rose, les participantes et participants font quelques exercices de relaxation suivis de séance de sensibilisation sur le cancer du sein. Selon Docteur Viviane OKE, les femmes qui continuent d’avoir leurs menstrues doivent s’auto palper les seins après chaque règle. « Pour une femme qui est âgée de plus de 40 ans, il faut qu’elle fasse certains examens surtout au cas il y a des antécédents de cancer de sein dans sa famille », a conseillé la professionnelle de santé aux femmes. L’objectif est de se faire suivre. Les hommes ont également un grand rôle à jouer en matière de prévention du cancer du sein. « Ce qui est important, c’est de regarder le sein pour voir s’il y a une modification de la taille, de la couleur ; et toucher le sein pour voir s’il y a d’éventuelles boules pour pouvoir orienter la femme », a recommandé Dr Viviane OKE aux hommes.

Elle a saisi l’occasion pour présenter "Elles" , l’application digitale disponible sur Play store et qui renseigne sur le processus de l’auto palpation du sein.

« Le dépistage doit se faire au quotidien », a ajouté Pegghy Adantofodji, la vice-présidente de SOS Cancer Bénin. Pour cette femme guérie du cancer du sein, l’auto palpation permet de détecter précocement le cancer.

Les femmes sont orientées ensuite vers les tentes de dépistage. Un dispositif mis en place en collaboration avec l’ONG Etônam. Grâce Gbeha, une participante de la Marche Rose, sort de l’une des tentes avec « plus de précisions sur comment faire la palpation du sein et surtout sur ce qu’il faut éviter ». Elle exprimé sa joie d’avoir participé à la marche ainsi qu’aux séances de dépistage et sensibilisation.

Pour le représentant de la Ligue du Littoral de Sport, « l’initiative de MTN est la bienvenue » car « le sport permet de réduire de 20 à 40% la survenue du cancer sous toutes ses formes ». « La prévention vaut mieux que les mesures curatives », a-t-il précisé.

selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 1 femme sur 8 court le risque d’être affectée par le cancer du sein. MTN a donc décidé d’organiser la Marche Rose pour « sensibiliser tout le monde » sur la nécessité de « se faire dépister » en ce mois d’octobre dédié à la lutte contre le cancer du cancer. « Nous avons voulu engager, que ce soit MTNers, abonnés, non MTN, tout le monde », a indiqué Nadège Goundete, Assistant Brand & Com à MTN Bénin. Pour finir, elle a invité les femmes à ne pas attendre forcément le mois d’octobre pour faire le dépistage.

M. M.

21 octobre 2023 par ,