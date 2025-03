MTN Bénin encourage ses employées à saisir les opportunités pour une véritable autonomisation

MTN Bénin a organisé, mercredi 12 mars 2025, la première session de son Y’ello Women Workshop de l’année, à l’hôtel GoldenTulip de Cotonou. L’invitée d’honneur, l’Ivoirienne Yénita BAMBA, Directrice Générale de FIN’Elle a partagé son parcours, ses succès et défis avec les femmes de MTN Bénin, aux côtés de la Directrice Générale Uche OFODILE.

« Pour toutes les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation », c’est sous ce thème de la Journée internationale de la femme, édition 2025 que MTN Bénin a tenu sa première session Y’ello Women Workshop de l’année. Occasion pour l’Ivoirienne Yénita BAMBA, Directrice Générale de FIN’Elle d’échanger avec le personnel féminin de MTN Bénin.

Avec un parcours remarquable sur le plan académique et professionnel, elle a partagé les meilleurs moments de sa carrière mais aussi les difficultés et challenges rencontrés. « Le plus gros obstacle auquel j’ai été confronté, c’était de commencer ma carrière professionnelle en banque avec une grossesse. (…) J’ai eu de grosses craintes à ce sujet-là jusqu’au jour où je l’ai annoncé à mon manager de l’époque qui s’est tout de suite montrer compatissant », a confié la Directrice Générale de FIN’Elle.

Pour elle, les entreprises doivent intégrer cette réalité. « Le rôle d’un vrai manager, c’est de savoir organiser la continuité d’activité en prenant en compte le facteur de maternité et savoir que ça ne diminue pas la valeur d’une femme qui contribue tout autant qu’un homme à l’essor de son entreprise », a relevé l’invitée d’honneur.

De son témoignage, il ressort que malgré les difficultés, Yénita BAMBA a toujours su saisir les opportunités qui se présentaient à elle.

La Directrice Générale de FIN’Elle a également mis en avant l’importance de l’éducation pour l’autonomisation des jeunes filles et femmes. « Grâce à l’éducation, on a accès à la diversité culturelle, au potentiel des nouvelles technologies et aux financements. (…) C’est par l’éducation qu’on va réussir à autonomiser les femmes parce qu’elles auront connaissance de leurs droits », a ajouté Yénita Bamba.

Elle encourage les femmes à faire des choix exigeants dans leur vie personnelle. « Il faut choisir un partenaire plutôt qu’un adversaire. Plus vous serez autonome tôt, plus vous serez à même d’être exigeant envers les hommes et de choisir celui qui correspond à la vision de partenariat que vous avez », a-t-elle relevé.

La Directrice Générale de MTN Bénin a exhorté les femmes à prendre conscience des nombreuses opportunités qui s’offrent à elles et à agir sans attendre. « Je tiens à ce que les femmes comprennent que leur moment est venu et que des opportunités illimitées leur sont ouvertes. Cela a été évoqué à maintes reprises ce mardi 11 mars, lors de l’événement ‘’Le Bénin se rév’elles’’, en évoquant les opportunités disponibles pour les femmes », a indiqué Uche OFODILE.

A l’en croire, la technologie ouvre également des portes élargissant ainsi les opportunités. Certes, souligne la Directrice Générale de MTN Bénin, ce n’est pas un remède miraculeux pour l’égalité, mais cela offre davantage de possibilités pour devenir entrepreneuses, travailler dans des entreprises ou devenir propriétaires de petites entreprises.

“CEO OF THE DAY’, l’initiative qui promeut le leadership féminin

Afin d’encourager plus de femmes à accéder à des postes de leadership, MTN Bénin a mis en place l’initiative “CEO OF THE DAY” permettant à une jeune femme de diriger l’entreprise pendant une journée. Une opportunité pour la CEO de développer son potentiel, d’affiner son leadership et surtout de découvrir les réalités de la gestion d’une entreprise.

Selon Uche OFODILE, cette initiative a un impact significatif sur la carrière professionnelle des jeunes filles. Elle leur permet d’acquérir en confiance accrue et de comprendre les exigences du leadership. MTN Bénin incite également d’autres entreprises à mettre en œuvre l’initiative. « J’ai discuté avec de nombreux dirigeants, et tous ont rapporté des expériences similaires où les femmes ayant participé à cette journée sont devenues plus sûres d’elles. Elles ont une vision différente de leur parcours professionnel et deviennent une source d’inspiration pour leurs pairs », informe Uche Ofodile.

En tant que CEO OF THE DAY 2025, la Y’ello Graduate Annick ATOUGBE propose déjà une approche intégrée et durable pour renforcer l’égalité et l’autonomisation des femmes, en s’appuyant sur la Fondation MTN Bénin. « La Fondation MTN Bénin pourrait être un levier sur lequel on peut actionner par exemple pour lutter contre la discrimination et les violences faites aux femmes », a-t-elle déclaré. Il s’agit de mettre en place un dispositif de dénonciation sécurisé pour les femmes victimes de violences, sans qu’elles aient besoin de se rendre aux commissariats. Elle est heureuse de constater que MTN Bénin applique déjà des principes d’équité salariale et d’égalité des chances entre hommes et femmes.

En matière d’autonomisation, Annick ATOUGBE a fait part du ‘’Prêt Xpress’’ qui permet d’avoir accès à des microcrédits. Ce qu’on peut faire de plus, souligne-t-elle, c’est peut-être aller vers les coopératives de femmes avec des formations axées sur la gestion et l’utilisation efficace des prêts pour garantir leur indépendance financière. La CEO OF THE DAY 2025 a aussi insisté sur l’introduction des notions d’égalité des sexes dans le système éducatif béninois.

Immaculée AFFONGNON, participante au Y’ello Women Workshop a tiré de précieuses leçons essentielles de cette session d’échange. « Nous nous posons des barrières psychologiques et la plupart du temps, ce n’est pas forcément notre entourage qui nous empêche d’aller vers des opportunités ou de défendre nos droits quand il le faut », a-t-elle confié. Il est crucial, selon elle, que les femmes connaissent leurs droits afin de mieux les défendre.

La session Y’ello Women Workshop a été aussi l’occasion pour les employées de MTN Bénin de bénéficier des conseils de Edi Sessi, experte dans l’art de l’habillement. Il a été question d’échanger sur la manière de se vêtir et comment renforcer sa confiance en soi et affirmer son leadership à travers son habillement.

Y’ello Women Workshop est un programme ambitieux qui vise à soutenir et inspirer les employées de MTN Bénin. Par ses initiatives innovantes, le réseau de téléphonie mobile entend accompagner les femmes vers un avenir où elles pourront pleinement exprimer leur potentiel.

Akpédjé Ayosso

Quelques photos

