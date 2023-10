MTN Bénin décline ses ambitions autour de la valeur partagée avec ses parties prenantes

Les responsables de MTN Bénin ont initié le 4 octobre dernier, une table ronde avec les parties prenantes sur le rapport d’évaluation de la valeur réelle. Cette rencontre qui a regroupé MTN EXCO, hauts fonctionnaires, médias partenaires, associations de consommateurs et fournisseurs vise à créer une symbiose autour de la valeur partagée.

L’une des quatre priorités stratégiques de MTN est de créer une valeur partagée. Pour respecter cette priorité, MTN doit surveiller ses performances et comprendre la valeur sociale, environnementale et économique que l’entreprise crée pour la société par le biais de ses activités.

Dans son discours d’ouverture des travaux, la directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile a rappelé le rôle de MTN dans la société en évoquant la valeur du rapport d’évaluation de la valeur réelle ainsi que les objectifs de la table ronde. « La table ronde vise à rassurer les parties prenantes de MTN sur l’engagement commun de l’entreprise à réaliser une croissance commerciale parallèlement au progrès, s’engager avec les parties prenantes et veiller à ce les efforts de MTBN soient en adéquation avec les préoccupations des parties prenantes et faciliter un dialogue sur la manière dont nous influençons collectivement l’économie et les sociétés béninoises. », a-t-elle précisé.

Depuis 2021, MTN a commencé à identifier les impacts socio-économiques et environnementaux les plus importants et à les quantifier. L’impact social global au Bénin s’est élevé à 146 milliard de francs selon le rapport d’évaluation de la valeur réelle.

Les résultats reflètent les efforts de MTN pour connecter les personnes non connectées et partager les avantages de l’économie numérique, qui continuent d’avoir un impact de positif sur la société, l’économie et la planète.

Dans le cadre de l’ambition 2025, MTN a identifié la nécessité de démontrer la valeur créée pour la société par ses activités. La valeur créée a été établie en identifiant les impacts matériels, en mesurant et en quantifiant ces impacts pour démontrer la valeur environnementale, sociale et économique créée ou érodée par les activités de MTN et de recommander des actions clés pour augmenter l’impact positif et diminuer l’impact négatif.

Selon le rapport, les commentaires directs des clients MoMo de MTN indiquent que le MoMo permet de gagner du temps et de réduire les coûts, qu’ils se sentent plus en sécurité lorsqu’ils effectuent leurs activités quotidiennes et qu’ils ont constaté une amélioration de leur stabilité financière.

Par ailleurs, l’attention portée par MTN à la planète est conforme à l’accord de Paris sur le climat, qui vise à limiter l’augmentation de la température mondiale à 15 °C. MTN a pour objectif de réduire les émissions de carbone à zéro net d’ici 2040.

Il faut préciser que la valeur réelle ou True Value est une méthodologie leader sur le marché, développée en étroite collaboration avec les clients et basée sur des cas concrets afin de mieux comprendre comment l’impact est créé.

Depuis 2014, des dizaines d’organisations à travers le monde ont utilisé des méthodologies sophistiquées pour mesurer leur impact sur la société et appliquer cet apprentissage à leurs activités. La méthodologie KPMG True Value est une méthodologie robuste basée sur les dernières recherches académiques, les méthodologies d’évaluation et les pratiques industrielles de pointe. Elle est alignée sur les normes internationales, notamment le Social & Human Capital Protocol, le Natural Capital Protocol et la Value Balancing Alliance.

A l’issue de la rencontre, toutes les parties prenantes conviées à la table ronde sont reparties satisfaites avec plus de connaissances sur la volonté de MTN, d’impacter positivement la soiciété béninoise tant au plan social qu’économique.

