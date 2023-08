MTN Bénin clôture les vacances en beauté avec Y’ello Village

Le réseau de téléphonie mobile, MTN Bénin a réuni, ce samedi 26 août 2023, des milliers de festivaliers à la grande finale de ‘’Y’ello Village’’ au Palais des congrès de Cotonou.

MTN Bénin a marqué la fin de ces vacances en offrant à la population béninoise une journée de "dinguerie". C’est à travers la grande finale de Y’ello Village sur l’esplanade du Palais des congrès de Cotonou. Le festival a été organisé après la tournée de concerts à Natitingou, Parakou, Bohicon et Lokossa. « On a revisité le concept de Y’ello Fever de l’année dernière. Au lieu de faire Y’ello Fever saison 2 à Cotonou, nous avons essayé de transférer la fièvre dans les autres villes », a confié Joël Oulai, directeur de communication chez MTN Bénin.

Y’ello Village a ouvert ses portes à 11 heures avec différentes activités. « Pour cette année, on a décidé que ça soit un marché intégré où l’on peut acheter des articles de souvenirs et trouver de quoi manger et tout cela dans la même enceinte », a indiqué Joël Oulai. Il y a eu également des espaces de jeux pour les enfants afin de leur permettre de s’amuser en toute sécurité ainsi que des espaces photos. Les DJ Lorato, Fresh, Famouz et Kelly ont assuré le mix party.

À travers Y’ello Village, MTN Bénin tient son engagement d’être plus proche de la population béninoise. Selon Evans Amoussou, responsable segment jeune à MTN Bénin, c’est une manière de démontrer aux abonnés que le réseau est près d’eux et prêt pour eux. Les festivaliers ont eu accès au site juste en téléchargeant l’application Ayoba.

Un show époustouflant

Y’ello Village, c’est aussi le concert géant avec des artistes béninois et internationaux. Pamchito D-Blue, Bobo Wê, Fanicko et bien d’autres se sont succédés sur la scène de Y’ello Village.

Avec des applaudissements bien nourris, les spectateurs ont accueilli la star ivoirienne Josey. L’auteure des titres ‘’Diplôme’’, ‘’Accélérer’’ ‘’Je te kala pas’’, a tenu le public en haleine pendant des minutes avant de céder la scène à Toofan du Togo. Le groupe a intensifié l’ambiance au sein du public. Enfants, jeunes et adultes ont chanté et dansé sur un rythme unique du duo togolais. Ce fut un moment de bonheur et de joie.

Ils ont dit

« J’ai aimé le concept de Y’ello Village »

« C’est une très belle organisation. J’ai aimé le concept de Y’ello Village. Je me suis bien amusée. C’est mon ‘’coup de cœur’’ de ces vacances. Merci à MTN Bénin », Natacha.

« L’ambiance est bonne »

« L’ambiance est bonne. À la base, je suis venue pour le show, mais j’ai constaté qu’il y a des articles en vente et de la nourriture. C’est bien », Luc.

« Un grand merci à MTN Bénin »

« On a eu des gens qui ont visité le stand. On a essayé d’attirer un bon nombre de personnes pour l’un de nos évènements à venir. Un grand merci à MTN Bénin », gérante de stand.

« De la bonne ambiance »

« Je suis venu m’assoir pour manger et boire avec mes amis et profiter de la bonne ambiance », Harold Dona.

« J’ai aimé le cadre et le décor »

« C’est super bien de penser à nous et de mettre les investissements nécessaires pour nous organiser un tel évènement. J’ai aimé le cadre et le décor. On est vraiment content. Longue vie à MTN », Candice.

« Merci beaucoup à MTN »

« Mes petits frères ont joué au Babyfoot. C’était vraiment intéressant. Merci beaucoup à MTN, je me suis bien amusée avec mes cousins », Providence.

« C’est une réussite »

« Je suis venue avec mes enfants. On s’amuse, on essaie de se distraire. L’organisation est une réussite. Que MTN continue de nous émerveiller », mère de famille.

Akpédjé Ayosso

