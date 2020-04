MTN-BENIN COMMUNIQUE

Pendant que la situation liée au COVID 19 continue de progresser de manière significativedans plusieurs pays, il est important que nous continuions de suivre de près la situation etde prendre au fur et à mesure des mesures supplémentaires de concert avec les autoritésréglementaires pour faciliter la lutte contre la pandémie.

A cet effet, en complément aux mesures initialement prises la semaine dernière, MTNMobile Money annonce au Bénin les dispositions additionnelles prises pour accompagnerle gouvernement et le peuple Béninois pendant cette période difficile, à compter du 1erjusqu’au 30 Avril 2020.

· 0 (ZERO) frais sur tout transfert d’argent inférieur ou égal à 5 000 F CFA entre

abonnés MTN MoMo. Valable pour les 3 premières transactions de la journée.

· 0 (ZERO) frais sur tout transfert d’argent inférieur ou égal à 5 000 F CFA du compte MTN MoMo vers le compte bancaire. Valable pour les 3 premières transactions de lajournée. Nos partenaires : NSIA Banque, ECOBANK , UBA.

· 0 (ZERO) frais sur le transfert d’argent des comptes bancaires vers leur compte MTNMoMo quel que soit le montant. Nos partenaires : NSIA Banque, ECOBANK , UBA.

· 0 (ZERO) frais sur tout achat de recharge SBEE via MTN MoMo. Valable pour les

montants inférieurs ou égaux à 50.000 FCFA.

Nous sommes convaincus que ces mesures prises contribueront à l’utilisation de la

monnaie électronique dans ce contexte économique et social difficile. Nous profitons pour encourager nos clients, nos partenaires et nos équipes à respecter rigoureusement les mesures sanitaires prises dans notre pays tout en les rassurant que notre plateforme Mobile Money demeure totalement disponible et fonctionnelle pendant cette période.

Nous réaffirmons encore une fois notre engagement au peuple Béninois à rester à ses côtés dans la lutte contre cette pandémie, parce qu’on est bien ensemble.

Serge SOGLO

Le Directeur Général MTN Mobile Money

1er avril 2020 par