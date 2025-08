MSC lance une liaison directe entre la Chine, et 4 pays africains dont le Bénin

Dans un contexte de dynamisation des flux commerciaux entre l’Asie et l’Afrique, MSC, leader mondial du transport maritime de conteneurs, consolide son offre pour répondre aux besoins logistiques accrus par la croissance démographique et l’industrialisation. Iroko, son nouveau service de liaison directe vers l’Afrique de l’Ouest, promet des gains en termes de délais et coûts logistiques.

MSC a annoncé le lancement dès le mercredi 10 septembre 2025 d’un nouveau service dénommé « Iroko », qui assurera une liaison directe entre la Chine, Singapour et la rangée Ouest de l’Afrique, notamment la République du Congo, le Bénin, le Nigeria et l’Angola. Cette offre vise à renforcer la connectivité maritime avec ces pôles asiatiques devenus stratégiques pour le commerce mondial.

Le nouveau service sera opéré selon l’itinéraire suivant Ningbo - Nansha - Singapour - Pointe-Noire - Cotonou - Lagos - Onne - Lobito - Singapour - Xiamen. Il permettra des liaisons hebdomadaires supplémentaires qui complèteront les offres opérées entre autres via les hubs de Lomé et Tema.

Les expéditions directes offriront l’avantage d’une réduction des ruptures de charge et limiteront les flux des feeders assurant généralement le reste de trajet. De quoi réduire les temps de transit, en l’occurrence entre Pointe-Noire, l’Angola, la République démocratique du Congo et la Namibie.

Le service « Iroko » est annoncé alors que l’Afrique multiplie les partenariats commerciaux avec les pays asiatiques, reconnus comme des centres majeurs de production industrielle et technologique à l’échelle mondiale. MSC poursuit par ailleurs sa stratégie de renforcement de capacité, matérialisée depuis avril par le déploiement sur les routes africaines du MSC DILETTA et du MSC TÜRKIYE. Ces porte-conteneurs ultra-larges de 400 mètres de long présentent chacun une capacité d’emport d’environ 24 000 EVP.

« Le volume des échanges commerciaux entre l’Asie et l’Afrique, en particulier l’Afrique de l’Ouest, connaît une croissance rapide. Le déploiement de navires plus grands permet à MSC de répondre efficacement à cette demande croissante, car nous sommes le partenaire privilégié de la chaîne d’approvisionnement africaine » a rappelé la compagnie.

