Plateforme portuaire

MSC Vittoria, un géant des mers accoste au port de Cotonou




Le port autonome de Cotonou vient d’inscrire une nouvelle page dans son histoire. Le 3 octobre, il a accueilli le plus grand navire jamais entré dans ses eaux.

Le MSC Vittoria, un porte-conteneurs géant long de 325 mètres, a accosté au port de Cotonou le vendredi 3 octobre 2025.

Exploité par MSC Mediterranean Shipping Company, leader mondial du transport maritime, MSC Vittoria affiche une capacité de 8 089 EVP (conteneurs équivalents vingt pieds) pour une largeur de 43 mètres.

L’escale de MSC Vittoria marque une prouesse logistique et technique pour le port de Cotonou. Ces dernières années, d’importants investissements ont permis d’adapter les infrastructures aux standards internationaux et d’accueillir des navires de nouvelle génération dits néo-panamax.

Avec cette opération réussie, le port confirme son positionnement comme plateforme logistique majeure en Afrique de l’Ouest.
M. M.

8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




