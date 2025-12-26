MOELE-BÉNIN se mobilise pour une Assemblée où la qualité de l’éducation et la sécurité de l’emploi sont au cœur des débats

Pour la 10ᵉ législature, le Parti MOELE-BÉNIN entend œuvrer pour un Bénin plus inclusif et plus humain. Porté par une idéologie de social-démocratie, MOELE-BÉNIN propose un projet intitulé : « Dans la continuité de la Dynamique, osons l’Inclusion pour un Bénin plus inclusif où l’Humain est au cœur des débats à l’Assemblée Nationale ».

Ce projet, qui constitue son offre de législature, est structuré autour de 12 fondements déclinés en 25 engagements. Tout en saluant les acquis actuels dans les secteurs de l’éducation, de la formation et de l’emploi, le parti constate un manque de débats parlementaires sur la qualité de la formation et la sécurité de l’emploi.

Notre offre : l’Humain au cœur de la Loi

Nous voulons : renforcer notre système éducatif et de santé pour tous, renforcer la sécurité de l’emploi et la sécurité au travail. Pour MOELE-BÉNIN, nos députés seront le premier moteur du changement à travers trois leviers majeurs :

1. La Loi SEAT.50 : Nous proposerons une loi-programme d’orientation (Santé, Éducation, Agriculture, Transports) visant à planifier sur 50 ans le développement national. L’école doit devenir une priorité budgétaire systématique pour les collectivités locales et territoriales.

2. Identité et savoir-faire : Nous porterons une loi visant à élever deux langues nationales au rang de langues officielles. Un système éducatif déconnecté de nos réalités ne forme que des citoyens déracinés. Apprendre dans nos langues, c’est renforcer le patriotisme et l’intelligence sociale.

3. Patriotisme économique : Pour vaincre le sous-emploi, nous prônons, d’une part, l’investissement dans la production et la consommation locales et, d’autre part, la préférence nationale. Nous exigerons une relecture du Code des marchés publics afin d’imposer l’association des entreprises étrangères aux PME locales. Consommer local, c’est créer des emplois durables et freiner la fuite des cerveaux.

Notre engagement

Par le contrôle rigoureux de l’action gouvernementale et par des lois centrées sur l’Humain, les députés MOELE-BÉNIN seront la voix des sans-voix.

En 2026, choisissons la vérité politique pour servir la Patrie. Votons tous MOELE-BÉNIN afin d’élire des députés plus proches du peuple.

