MOBILISATION ET GESTION DES RESSOURCES.




Béninoises et Béninois.

Depuis 2020 que l’ Union Progressiste le Renouveau fait sa première expérience de gestion des communes dans notre pays, c’est une nouvelle ère qui s’est ouverte pour les communes gérées par des cadres de notre parti. La réforme structurelle de la Décentralisation est venue donner un coup d’accélérateur à la transformation en cours dans les communes dont les équipes dirigeantes sont issues de l’ UP le Renouveau.
Dans ces communes, qui sont d’ailleurs les plus nombreuses du pays, la mobilisation des ressources est devenue optimale grâce aux initiatives prises pour sécuriser la collecte des récettes communales. En fonction des activités économiques dominantes dans chaque commune , l’ UP le Renouveau a veillé à la mise en place de procédures strictes permettant de prévenir toute volatilisation des ressources locales en assurant la transparence .
Chaque franc qui revient à la commune doit aller absolument dans les caisses de la commune. Notre parti en a fait son affaire. C’est une question d’honneur.
S’inspirant des efforts de lutte contre la mal gouvernance au niveau central, la bonne gestion des ressources des communes est une préoccupation permanente pour l’ UP le Renouveau. Une valeur qui habite Chaque militant du parti qui participe en tant qu’élu à l’administration d’une commune. Et le résultat est sans appel. Les communes les mieux administrées du Bénin sont celles gérées par nos valeureux cadres.
Pour une mobilisation efficace et une gestion rigoureuse
Des ressources communales en vue d’accélérer le développement local, Votez UP le Renouveau.
UP le Renouveau, c’est le choix de la transparence totale dans la mobilisation des ressources communales et une gestion communale alliant éthique, responsabilité et efficacité.
Je vous invite à voter pour l’ UP le Renouveau lors des élections communales du 11 janvier 2026

31 décembre 2025




