jeudi, 30 octobre 2025 -

1063 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Production de fausses pièces dans une offre de soumission

MICKAELIS ET ASSOCIES SARL et son gérant exclus des marchés publics




L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a exclu de la commande publique en République du Bénin, la société « MICKAELIS ET ASSOCIES SARL » et son gérant pour production de pièces non authentiques dans son offre de soumission entrant dans le cadre du recrutement d’un cabinet au profit du Ministère de la Justice et de la Législation (MJL).

La société « MICKAELIS ET ASSOCIES SARL » avait soumis une offre dans le cadre de la procédure de passation de la Demande de Propositions n°002/MJL/PRMP/SP-PRMP du 10 avril 2025, relatif au recrutement d’un cabinet pour la réalisation du Plan de Sécurité et du Système d’Information (PSSI) du Ministère de la Justice et de la Législation (MJL).

Une revue qualité des offres a révélé des présomptions de production de fausses pièces dans la proposition technique de la société.

Les attestations de bonne fin d’exécution fournies par « MICKAELIS ET ASSOCIES SARL » ont été jugées non authentiques par les Personnes Responsables des Marchés Publics de l’Agence de Protection des Données Personnelles (APDP) et de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE). Ces structures ont confirmé que les documents présentés par la société ne correspondaient pas à des contrats réels.

Le gérant de la société, Monsieur AGUEHOUNDE Nanssi, a reconnu les faits. Dans son mémoire du 8 septembre 2025, il a admis avoir produit des documents non authentiques. Il a également présenté ses excuses pour ses actes, reconnaissant qu’ils avaient porté atteinte à l’intégrité de la procédure et à la confiance de l’autorité contractante.

La société « MICKAELIS ET ASSOCIES SARL » a violé plusieurs dispositions du Code des Marchés Publics en République du Bénin par la production de fausses pièces, selon l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

En conséquence, l’ARMP a prononcé l’exclusion de : la société « MICKAELIS ET ASSOCIES SARL » de la commande publique en République du Bénin pour une durée de deux ans, du 22 septembre 2025 au 21 septembre 2027 ; de Monsieur AGUEHOUNDE Nanssi, gérant de la société, de la commande publique pour une durée de sept ans, du 22 septembre 2025 au 21 septembre 2032.

L’Autorité de régulation a également ordonné le rejet de l’offre de la société « MICKAELIS ET ASSOCIES SARL » et la poursuite de la procédure de passation de la Demande de Propositions n°002/MJL/PRMP/SP-PRMP.

M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

30 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




CAMeC Bénin et CATO s’unissent pour promouvoir la justice alternative


29 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (CAMeC) (…)
Lire la suite

La CCI Bénin met en relation les MPME nigérianes et béninoises


28 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une délégation d’entrepreneurs nigérians, conduite par la Chambre de (…)
Lire la suite

Plus de 74 milliards FCfa mobilisés pour soutenir 31 communes


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald (…)
Lire la suite

Des entreprises marocaines à Cotonou pour explorer le marché béninois


22 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une délégation marocaine du secteur agroalimentaire est en mission B2B (…)
Lire la suite

S&P salue la stabilité économique du Bénin


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’agence de notation S&P Global Ratings a confirmé le 17 octobre (…)
Lire la suite

James Robinson, Prix Nobel d’économie 2024 attendu à Cotonou


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Les Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) 2025 se (…)
Lire la suite

280 bourses offertes pour former au métier du numérique


20 octobre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole des Métiers du Numérique (EMN), en collaboration avec (…)
Lire la suite

"Gari Sohoui" de Savalou et l’huile "Azimi d’Agonlin" désormais protégés


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin enregistre deux nouvelles Indications Géographiques Protégées (…)
Lire la suite

19 402 quitus fiscaux déjà délivrés par la DGI


18 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dix-neuf mille quatre cent deux (19 402) quitus fiscaux ont déjà (…)
Lire la suite

La BAD renforce le partenariat avec les institutions saoudiennes


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

Une mauvaise déclaration fiscale risque de rattraper Galiou Soglo


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ex ministre des sports, Galiou Soglo, pourrait être rattrapé pour une (…)
Lire la suite

PRIMERO condamnée pour dépôt frauduleux de la marque VAN PUR


14 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné, le 25 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

La BOAD a mobilisé 10 000 milliards FCFA pour les pays de l’UMOA


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Depuis 1976, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a engagé (…)
Lire la suite

La GDIZ sacrée meilleure zone industrielle d’Afrique


13 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), hub industriel béninois (…)
Lire la suite

L’ananas "Pain de sucre" séduit à l’Expo Osaka 2025


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le public japonais et asiatique a pu découvrir à lors de la Semaine de (…)
Lire la suite

Les appréciations du FMI sur le Bénin


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une mission à Cotonou du 29 septembre au 9 octobre 2025, les (…)
Lire la suite

BRVM réaffirme son engagement pour une éducation financière inclusive (…)


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a célébré, ce jeudi 9 (…)
Lire la suite

12 508 quitus fiscaux déjà délivrés


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le service des impôts s’active pour la délivrance de quitus fiscaux aux (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires