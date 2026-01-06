MESSAGE SUR LIBERTES PUBLIQUES, MEDIAS ET SOCIETE CIVILE

Béninoises, Béninois, chers compatriotes,

Le Bénin est une nation libre et démocratique, attachée à l’État de droit et aux libertés publiques. Ces libertés ne sont pas de simples principes : elles sont protégées par un cadre juridique solide qui garantit la liberté d’expression dans la responsabilité.

L’Union Progressiste le Renouveau agit concrètement pour que ces libertés soient vécues au quotidien. Nous avons porté et voté des lois majeures : la loi sur le droit de grève, qui concilie libertés syndicales et droits fondamentaux ; le Code du numérique, qui protège et stimule la créativité de notre jeunesse ; la révision constitutionnelle, qui renforce la gouvernance et la stabilité politique tout en préservant les libertés publiques.

Le Bénin dispose aujourd’hui d’un paysage médiatique riche et diversifié, avec de nombreuses radios, télévisions, journaux et médias en ligne. Conscients des défis liés au professionnalisme et à la viabilité économique des entreprises de presse, nous nous engageons à aller plus loin à travers des lois favorisant la régulation, la formation continue et l’émergence de médias modernes et performants.

Notre engagement s’étend également à la société civile. La loi sur les associations et fondations votée en juillet 2025 améliore le cadre d’action des organisations citoyennes. Nous continuerons à travailler avec toutes les forces vives pour renforcer leur rôle au service du dialogue démocratique.

Le 11 janvier 2026, votez pour la continuité des réformes. Votez UP Le Renouveau, votez le Baobab pour un Bénin prospère.

