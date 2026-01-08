MESSAGE DU PARTI LES DÉMOCRATES SUR LA THÉMATIQUE SÉCURITÉ ET DÉFENSE

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Élections Législatives 2026
8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’actualité dans le secteur de la sécurité oblige les futurs élus du peuple à l’Assemblée nationale à prendre des initiatives en vue de préserver l’intégrité du territoire (…)
Lire la suite
Législatives 2026
8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois
Chères populations.
L’ UP le Renouveau, a fait de la sécurisation des biens et des personnes ainsi que de la défense de l’intégrité de notre (…)
Lire la suite
10ᵉ législature
8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers Compatriotes, Le 11 janvier 2026, vous élirez les députés appelés à siéger à l’Assemblée nationale pour la 10ᵉ législature, dans un contexte (…)
Lire la suite
Législatives 2026
8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Mes chers compatriotes, Face à la montée des menaces asymétriques, particulièrement dans le Nord et la récente tentative de prise de pouvoir par les (…)
Lire la suite
Législatives 2026
8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Dans un contexte régional marqué par la montée du terrorisme, la criminalité transfrontalière et les cybermenaces, le parti estime que la sécurité constitue un enjeu (…)
Lire la suite
Vodun days 2026
7 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
À quelques heures du lancement des Vodun Days 2026, le président Patrice Talon a adressé, mercredi 7 décembre 2025, un message au monde entier.
Dans une publication sur (…)
Lire la suite
Élections générales 2026
7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Les rapporteurs adjoints, personnel des services informatiques et agents recrutés par la société COMTEL Technologie pour le traitement des données des élections générales (…)
Lire la suite
7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a procédé à la (…)
Lire la suite
7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Tchad a procédé à l’ouverture officielle de son ambassade à Cotonou, (…)
Lire la suite
7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Les troupes Taivaannaula & Karhun Kansa, venues de la Finlande ont (…)
Lire la suite
7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Conseil des ministres ne se tiendra pas ce mercredi 07 janvier 2026, (…)
Lire la suite
7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Du 8 au 10 janvier 2026, la ville de Ouidah accueillera des milliers de (…)
Lire la suite
7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La star internationale bénino-américaine Ciara a foulé le sol béninois (…)
Lire la suite
7 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Trois ans après le lancement de la réforme de la décentralisation, le (…)
Lire la suite
7 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
De façon simplifiée, la décentralisation se définit comme (…)
Lire la suite
7 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Suite à l’appel à candidatures lancé en décembre dernier pour le suivi (…)
Lire la suite
7 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné la société Perfect Office (…)
Lire la suite