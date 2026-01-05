MESSAGE DE LA FCBE

Si les services de la voirie semblent être organisés dans les grandes villes, ce n’est pas le cas dans les villes secondaires où même l’entretien des pistes rurales laisse à désirer. Ainsi, l’assiduité dans l’entretien routier sur l’ensemble du territoire national s’impose. Outre le reprofilage des routes secondaires, l’ouverture des voies dans les zones enclavées devient un impératif. Tout ceci permettra une mobilité plus aisée sur toute l’étendue du territoire national. Ceci sera le cheval de bataille des élus FCBE qui vont s’investir dans sa mise en œuvre ; ce qui bien-sûr passe par les opérations de lotissements bloqués par endroits et non lancés ailleurs.

Les citoyens étant égaux devant la loi, la FCBE s’engage à donner les mêmes plaisirs aux populations des zones rurales que celles des villes.

L’introduction des Zémidjans et plus récemment ses taxis Tokpa-Tokpa comme moyens de déplacement crée d’énormes problèmes auxquels il va falloir trouver des solutions sans pour autant envoyer les acteurs au chômage. L’idéal sera d’œuvrer pour leur reconversion dans des transports modernes qui émettent moins du dioxyde de carbone (CO2) afin d’arriver à des villes écologiques. Nous croyons sincèrement que le peuple béninois n’est pas hostile au changement. Il faut juste savoir s’y prendre en montrant aux uns et aux autres l’importance des progrès. La réorganisation des transports sur des routes qui doivent être modernisées et entretenues dans toutes les villes principales et secondaires devient une nécessité absolue.

Dans ces villes secondaires également, il faudra réorganiser la police de proximité, un peu comme la police municipale dans les grandes villes. La FCBE est en bataille contre toutes les formes de discrimination en République du Bénin. Dans cette logique, la carrière de ces agents doit connaître une évolution normale. La police municipale élargie à toutes les villes avec les noms appropriés devra être traitée non comme un service secondaire mais un vrai service à la disposition des administrations décentralisées avec tous les moyens nécessaires pour sa mission.

En votant pour la FCBE, tu renforces la mobilité urbaine dans des villes saines et sécurisées.

