MCC suspend ses activités du Compact avec le Niger

La situation politique au Niger préoccupe « gravement » Millennium Challenge Corporation (MCC). A travers un communiqué de presse en date du 24 août 2023, l’agence du gouvernement américain a désapprouvé les actions de l’armée nigérienne et procédé à la suspension de « toute nouvelle activité dans le cadre de son précédent accord avec le Niger, qui a débuté en 2018 ».

Les actions de l’armée nigérienne contre le gouvernement démocratiquement élu sont contraires aux principes de gouvernance démocratique et à l’état de droit qui sous-tendent les critères d’éligibilité fondamentaux du MCC. L’agence du gouvernement américain après l’avoir souligné à travers un communiqué de presse le 24 août 2023, rappelle que tous les pays partenaires doivent démontrer un engagement continu envers ces principes. « Si un partenaire ne parvient pas à le faire, les conséquences peuvent être graves pour le partenariat et le financement », précise le communiqué.

MCC rappelle par ailleurs avoir signé depuis 2008, des programmes de subventions avec le gouvernement du Niger, totalisant plus de 750 millions de dollars. Ces programmes selon le communiqué, visaient à améliorer l’alphabétisation des femmes, à développer l’irrigation, à réhabiliter les routes et à accroître la productivité agricole. Plus récemment, ce partenariat a comporté un accord de 302 millions de dollars entre MCC et le Niger pour améliorer la disponibilité de biens essentiels, tels que les produits agricoles et les matériaux de construction, et réduire le temps de transport entre les régions.

En raison du retrait du gouvernement démocratiquement élu, MCC a suspendu tous les travaux préparatoires sur ce nouveau pacte, notamment, « toute nouvelle activité dans le cadre de son précédent accord avec le Niger, qui a débuté en 2018 ».

Après avoir pris cette décision, le Conseil d’administration du MCC informe qu’il discutera des récents événements au Niger lors de sa prochaine réunion du 13 septembre dans l’espoir que le gouvernement légitime et démocratiquement élu soit rétabli afin que l’agence puisse pleinement se mettre au travail pour tenir cette promesse d’un avenir meilleur pour le peuple du Niger.

F. A. A.

29 août 2023 par