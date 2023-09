MATTA MBTP retenu pour le complexe immobilier du Camp Guezo

La Société immobilière et d’aménagement urbain (SImAU) a publié les résultats de l’évaluation des offres relatives à la construction du Complexe immobilier du Camp Guézo dans la ville de Cotonou. Selon le résultat publié, c’est le Groupement MATTA MBTP qui a été retenu pour réaliser les travaux.

On connait désormais l’entreprise adjudicataire du projet de construction du Complexe immobilier du Camp Guézo à Cotonou. La Société immobilière et d’aménagement urbain au terme de l’étude des différentes offres, a retenu le Groupement MATTA MBTP. Cette entreprise a une durée de 30 mois pour exécuter les travaux pour un coût total de 79 968 440 404 milliards de francs CFA.

A travers le projet de construction du Complexe immobilier Camp Guézo de Cotonou, le gouvernement ambitionne de valoriser les 27 hectares du foncier libérés suite au processus de délocalisation du camp militaire Guézo de Cotonou. Il est prévu 49 immeubles de type R+3 regroupant au moins 600 appartements de divers standing, un (1) centre commercial, un (1 ) Pool House, deux (02) aires de jeux.

Les 600 appartements de divers standing sont répartis comme suit : 192 appartements économiques F4 de 83,98 m2, 264 appartements de moyens de type F4 d’une surface habitable de 152,13 m2, 12 appartements de haut standing , de type F4 d’une superficie habitable de 360,17 m2, 132 appartements de bon standing de type : • 66 F5 de 258,45 m2 • 66 F4 de 231,68 m2.

Le complexe immobilier du Camp Guézo, c’est également un centre commercial sur une emprise de 11.226 m2, et un ensemble de gymnase, bar, centre de massage etc.

