M. Boulos réaffirme le soutien américain au plan d’autonomie du Sahara marocain

Le Haut conseiller du président des Etats-Unis, Massad Boulos, a effectué, le 27 juillet dernier, une visite en Algérie au nom du président Trump et du secrétaire d’Etat Rubio. Le représentant de la Maison-Blanche a eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Dans un entretien à la presse, M. Boulos fait le point des importants dossiers de coopération entre les deux pays. Sur la question du Sahara, l’émissaire de Trump défend la position de l’administration américaine soutenant le plan d’autonomie proposé par le Maroc qui est, selon lui, « le seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable ».

Faisant le point de sa visite à Alger, le Haut conseiller du président américain a affirmé que « les USA apprécient le dialogue continue avec l’Algérie ». Massad Boulos a souligné que les « Etats-Unis et l’Algérie partagent un engagement fort pour relever les défis dans la région du Sahel », assurant que le « leadership et l’expertise de l’Algérie en matière de lutte contre le terrorisme et de stabilité régionale constituent des contributions essentielles ».

La question du Sahara occidental qui constitue un point de discorde entre l’Algérie et le Maroc n’a pas été occulté au cours des entretiens. La déclaration du secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, sur le soutien au plan marocain d’autonomie avait suscité une réaction des autorités algériennes qui ont regretté cette position. Mais la réponse de M. Boulos est sans équivoque.

Soutien américain au Plan d’autonomie

« Le secrétaire d’Etat Rubio a réitéré que les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et soutiennent la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme unique base pour une solution juste et durable au conflit. Les Etats-Unis continuent de croire qu’une autonomie réelle sous souveraineté marocaine est la seule solution envisageable. », a réitéré le Haut conseiller américain.

M. Boulos ajoute que M. Rubio a réaffirmé l’appel du président Trump aux parties pour qu’elles s’engagent sans délai dans des discussions, en utilisant la proposition marocaine d’autonomie comme seul cadre, pour négocier une solution mutuellement acceptable. « Le secrétaire a indiqué que les Etats-Unis faciliteraient des progrès vers cet objectif. », a-t-il ajouté.

« J’ai apprécié l’opportunité de m’entretenir directement avec le président Tebboune et le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, au sujet de l’engagement des Etats-Unis en faveur d’un règlement pacifique, attendu depuis longtemps, et de nos efforts communs pour y parvenir. », a conclu l’émissaire du président Trump.

