M. Badarou publie ’’Le Talonisme, un modèle de développement pour l’Afrique’’

Moukaram Badarou, ancien Préfet des départements de l’Ouémé et du Plateau a publié Le Talonisme, un modèle de développement pour l’Afrique. Ce livre d’une cinquantaine de pages, divisé en plusieurs chapitres, retrace l’essence du modèle de gouvernance que l’auteur qualifie de Talonisme. À travers une approche pragmatique, l’auteur explique comment cette gouvernance, parfois impopulaire mais résolument axée sur l’efficacité, pourrait être un modèle pour l’Afrique.

Le Talonisme, un modèle de développement pour l’Afrique présente l’idéologie axée sur la rigueur, la recherche de résultats concrets, et un rejet des populismes. C’est une gouvernance sans compromis, intégrant modernité, rigueur administrative et une démocratie véritable. L’ouvrage de l’ex préfet Moukaram Badarou explore également les résultats concrets obtenus par le président Patrice Talon, notamment dans la transformation économique du Bénin.

Auteur de plusieurs ouvrages, Moukaram A.M. Badarou est actuellement Directeur adjoint de Cabinet du Président de l’Assemblée nationale.

26 mars 2025 par ,