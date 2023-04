Un comité pour empêcher la mobilité sur les pistes frontalières non autorisées.

Afin de lutter contre la fraude douanière, la contrebande, l’insécurité et la sortie frauduleuse des produits agricoles par voies terrestres, un comité est mis en place pour empêcher la mobilité sur les pistes frontalières non autorisées. Trois principales missions sont assignées au comité présidée par le directeur central du génie des armées adjoint, le colonel Jean-Claude Chango.

Mercredi avril 12 avril 2023, le chef de l’Etat Patrice Talon a procédé à la mise en place d’un comité chargé de la mise en œuvre des infrastructures de contre mobilité sur les pistes frontalières non autorisées. Ce comité d’après nos sources, a pour mission de retenir les voies ou pistes frontalières à autoriser pour la circulation ; de conduire et de mettre en œuvre des solutions de contre-mobilité sur toutes les autres pistes non autorisées ; et de mettre en place un mécanisme de contrôle et de surveillance des itinéraires frontaliers non autorisés concourant à la fraude et à l’insécurité.

Le comité mis en place est composé de 07 membres. Il est présidé par le directeur central du génie des armées adjoint, le colonel Jean-Claude Chango.

