Luc Gnacadja succède à Luc Atrokpo à la mairie de Cotonou

Le nouveau conseil communal de Cotonou a été officiellement installé ce dimanche 15 février 2026, à l’issue des élections communales du 11 janvier. Luc Gnacadja, architecte et ancien ministre de l’environnement, succède à Luc Atrokpo.

Il est entouré d’un bureau composé d’Arlette Saïzonou, première adjointe au maire, Gatien Adjagboni, deuxième adjoint, et Irène Behanzin, troisième adjointe.

Dans son premier discours, le nouveau maire a donné le ton. « Je ne me souviens pas d’une responsabilité qui ne soit pas une charge. La charge de maire n’est ni un titre, ni un symbole, encore moins un privilège. Elle est un mandat de confiance confié par les Cotonoises et les Cotonois. Je mesure la gravité de cette mission ».

Luc Gnacadja a d’abord élevé « une action de grâce à Dieu », avant de remercier les électeurs pour leur confiance.

Il a également salué le chef de l’État, Patrice Talon, ainsi que le gouvernement, pour « la confiance accordée dans la continuité des transformations engagées dans notre nation ».

Le nouveau maire a eu une pensée pour son prédécesseur.

« Avant de regarder vers l’avenir, permettez-moi d’avoir une pensée pour mon prédécesseur. Je veux dire merci pour tout le travail accompli. Une ville ne s’écrit pas seule. Elle se construit chaque jour et par chaque citoyen ». Insistant sur l’esprit de continuité, il a appelé à une gouvernance fondée sur la responsabilité collective.

Qui est Luc Gnacadja ?

Luc Gnacadja est une figure bien connue de la vie publique béninoise. Ancien ministre de l’Environnement, de l’habitat et de l’urbanisme, il s’est surtout illustré sur la scène internationale

comme ex-Secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD). Spécialiste reconnu des enjeux climatiques et du développement durable, il a conduit plusieurs réformes environnementales au Bénin avant de poursuivre une carrière diplomatique et technique au sein du système onusien.

Son arrivée à la tête de la mairie de Cotonou marque un retour remarqué sur la scène politique nationale, avec l’ambition affichée de mettre son expérience internationale au service de la capitale économique du Bénin.

En succédant à Luc Atrokpo à la tête de la municipalité de Cotonou, Luc Gnacadja devient aussi le président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB).

