Luc Gnacadja reçoit les clés de la ville et fixe le cap

Le nouveau maire de Cotonou, Luc Gnacadja, a officiellement reçu les attributs de sa charge, vendredi 20 février 2026, à l’hôtel de ville. La cérémonie de passation s’est déroulée en présence du préfet du Littoral, Alain Sourou Orounla, des élus municipaux, des cadres de l’administration communale et des partenaires.

Le maire sortant de la ville de Cotonou Luc Atrokpo a passé le témoin, ce vendredi 20 février 2026, au nouveau maire Luc Gnacadja, lors d’une cérémonie tenue à l’hôtel de ville.

Au début de la cérémonie, le Secrétaire exécutif de la mairie, Ange Paterne Amoussouga, a évoqué « un moment important de la démocratie locale ». Il a salué la méthode et le sens de gouvernance du maire sortant, tout en rassurant le nouveau maire du soutien « du Secrétariat exécutif et de l’ensemble du personnel pour relever les défis ».

Sous le contrôle du préfet, le procès-verbal et les documents relatifs à la passation de service ont été signés. Puis s’en est suivie la remise symbolique de la clé de la ville au nouveau président du Conseil municipal.

Avant ce geste solennel, le maire sortant, Luc Atrokpo, a dressé le bilan de ses six années d’action. Il a rendu grâce à Dieu et exprimé sa « profonde gratitude » au président Patrice Talon pour « sa vision » et « la confiance » accordée. M. Atrokpo a rappelé les réformes administratives engagées, les infrastructures sociales réalisées, les projets structurants lancés. Il s’agit entre autres de marchés urbains, gares routières, toilettes publiques, bureaux d’arrondissement pour un investissement global annoncé de plus de 50 milliards de francs CFA. « Une belle page se referme », a-t-il déclaré, appelant les populations à « accompagner le nouveau conseil ». Le maire sortant s’est dit disponible à accompagner la nouvelle équipe.

Après la réception des clés de la ville, le maire entrant, Luc Gnacadja, a déclaré que « la passation de charge n’est pas un simple transfert de responsabilité. Elle est l’expression concrète de la continuité républicaine. Les mandats s’achèvent, les responsabilités se transmettent, mais la ville, elle, demeure et le service continue ».

Rigueur, transparence, proximité pour une ville écologique et inclusive

Le nouveau maire a affirmé prendre la relève « sans illusion sur les nuits écourtées mais avec détermination ». Il a salué le travail accompli par son prédécesseur et félicité celui-ci pour son élection à l’Assemblée nationale.

Luc Gnacadja a ensuite décliné sa méthode. « Notre ligne sera claire : amélioration continue du service public, rigueur dans la gestion, transparence dans les décisions, exigence de performance. (...). La transparence ne sera pas une posture, elle sera une discipline », a-t-il insisté.

Luc Gnacadja a annoncé l’installation d’un cadre de coordination stable entre l’autorité politique et l’administration municipale, fondé sur « la clarté des rôles, la régularité des échanges et la traçabilité des décisions ».

Aux agents municipaux, il a promis reconnaissance et valorisation du mérite. « L’administration ne tient pas par les discours, elle tient par le professionnalisme quotidien de celles et ceux qui la font vivre ».

Le nouvel édile s’engage pour une ville « écologique, verte, compétitive, inclusive ». « Je chercherai l’équité plus que la popularité et l’intérêt durable plus que l’effet immédiat », a rassuré Luc Gnacadja.

Le représentant des organisations syndicales a salué le parcours d’ancien ministre de l’Urbanisme du nouveau maire et son expérience internationale. Au nom du personnel, il s’est engagé à accompagner le maire entrant. Le syndicaliste n’a pas manqué de rappeler les attentes sur les conditions de travail et la modernisation de la ville.

Le préfet du Littoral, Alain Orounla, s’est dit « partagé entre le chagrin de voir partir un Luc et le bonheur d’en accueillir un autre ». Rappelant les dispositions du Code de l’administration territoriale, il a insisté sur la nécessaire collaboration entre le maire et le Secrétaire exécutif. « On n’a pas installé un casseur, on a installé aussi un bâtisseur », a ajouté le préfet.

M. M.

20 février 2026 par ,