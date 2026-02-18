Luc Gnacadja entre en fonction ce vendredi

La cérémonie de passation de charges entre le maire sortant, Luc Atrokpo et le nouveau maire de Cotonou, Luc Gnacadja, se tiendra ce vendredi 20 février 2026 à l’Hôtel de Ville.

Désigné pour conduire les destinées de la commune pour les sept prochaines années, Luc Gnacadja entrera officiellement en fonction ce vendredi. Il succède à Luc Atrokpo. Le nouveau maire de Cotonou est un élu du parti l’Union progressiste le Renouveau. Il été choisi au terme de la cérémonie d’installation des conseillers communaux tenue le dimanche 15 février 2026. A ses côtés, la première adjointe Arlette Saïzonou, la deuxième adjointe Gaston Adjagboni et Irène Behanzin, troisième adjointe.

Un expert urbaniste à la tête de la ville

Expert urbaniste de renom, Luc Gnacadja n’est pas un novice dans la gestion des politiques publiques. Sous la présidence de Mathieu Kérékou, il a occupé les fonctions de ministre de l’Environnement, du Logement et de l’Urbanisme de juin 1999 à février 2005.

Il a également servi sur la scène internationale en qualité de Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) de 2007 à 2013.

