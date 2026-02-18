mercredi, 18 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Mairie de Cotonou

Luc Gnacadja entre en fonction ce vendredi




La cérémonie de passation de charges entre le maire sortant, Luc Atrokpo et le nouveau maire de Cotonou, Luc Gnacadja, se tiendra ce vendredi 20 février 2026 à l’Hôtel de Ville.

Désigné pour conduire les destinées de la commune pour les sept prochaines années, Luc Gnacadja entrera officiellement en fonction ce vendredi. Il succède à Luc Atrokpo. Le nouveau maire de Cotonou est un élu du parti l’Union progressiste le Renouveau. Il été choisi au terme de la cérémonie d’installation des conseillers communaux tenue le dimanche 15 février 2026. A ses côtés, la première adjointe Arlette Saïzonou, la deuxième adjointe Gaston Adjagboni et Irène Behanzin, troisième adjointe.

Un expert urbaniste à la tête de la ville

Expert urbaniste de renom, Luc Gnacadja n’est pas un novice dans la gestion des politiques publiques. Sous la présidence de Mathieu Kérékou, il a occupé les fonctions de ministre de l’Environnement, du Logement et de l’Urbanisme de juin 1999 à février 2005.

Il a également servi sur la scène internationale en qualité de Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) de 2007 à 2013.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

18 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




