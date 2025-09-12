Luanda accueille le sommet des chefs d’État sur le financement des infrastructures

L’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD) et la Commission de l’Union africaine (CUA), en collaboration avec le gouvernement de la République d’Angola, organisent le plus grand sommet africain sur le financement des infrastructures du 28 au 31 octobre 2025 à Luanda.

Dans la continuité des éditions précédentes, notamment le Sommet sur le financement des infrastructures de Dakar en 2023, le rassemblement de cette année s’inscrit dans le cadre d’un effort continental plus large visant à débloquer des investissements et des partenariats afin de soutenir les aspirations de l’Union africaine en matière d’infrastructures pour 2063, dans le cadre du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA).

Le sommet arrive à un moment critique, alors que l’Afrique est confrontée à un déficit annuel de financement des infrastructures supérieur à 100 milliards de dollars et se prépare à mobiliser les 1 300 milliards de dollars nécessaires à la mise en œuvre du Plan directeur continental pour les systèmes électriques (CMP) en vue de la création d’un marché unique de l’électricité en Afrique d’ici 2040. À lui seul, le PIDA nécessite 16 milliards de dollars par an pour réaliser des projets transfrontaliers transformateurs qui permettront de concrétiser les ambitions industrielles, commerciales et énergétiques du continent d’ici 2030.

En tant qu’actuel président de l’Union africaine, S.E. João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d’Angola, a placé le financement des infrastructures au cœur de son programme continental. S’exprimant lors de la cérémonie de passation de pouvoir de la Commission de l’UA en mars 2025, le président Lourenço a déclaré :

Les infrastructures sont l’un des piliers essentiels de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Nous devons mobiliser toutes les ressources financières disponibles pour atteindre nos objectifs, qu’ll s’agisse des routes, des chemins de fer, des ports, des lignes électriques ou des réseaux numériques J’ai demandé à la Commission d’organiser une conférence continentale sur les infrastructures en 2025 afin de stimuler les investissements et de connecter l’Afrique pour le commerce, l’innovation et la prospérité >>>

Le Sommet de Luanda sur le financement des infrastructures répond directement à cet appel. Grâce à des salles de négociation et des sessions de présentation d’investissements, les gouvernements et les institutions africains présenteront leurs portefeuilles d’infrastructures à des investisseurs potentiels, dans le but d’obtenir des engagements financiers pour les corridors régionaux, la production et le transport d’électricité, les plateformes logistiques et les réseaux numériques. Des corridors stratégiques tels que le corridor de Lobito, le LAPSSET et la route Dakar-Bamako-Djibouti seront présentés comme des modèles intégrés combinant infrastructures, commerce et développement industriel.

L’un des thèmes centraux du sommet sera la quête permanente de l’Afrique pour un accès universel à l’énergie. À travers les projets énergétiques du PIDA, le marché unique africain de l’électricité (AfSEM) et le Plan directeur continental des systèmes électriques, le sommet explorera les mécanismes de financement destinés à combler les lacunes en matière d’accès à l’énergie pour plus de 600 millions d’Africain(e)s qui n’ont pas accès à l’électricité. Le sommet permettra également de renforcer la collaboration avec les organisations philanthropiques et les capitaux alignés sur le climat afin de co-investir dans des infrastructures énergétiques durables, en particulier dans les régions mal desservies, en s’appuyant sur la feuille de route de Nairobi adoptée par l’AUDA-NEPAD, la Commission de l’Union africaine, la Banque du commerce et du développement et la Banque africaine de développement.

Cette réunion coincide également avec l’examen à mi-parcours du PIDA, une étape importante qui permettra d’évaluer les progrès accomplis et de définir une orientation stratégique pour la seconde moitié du cycle PIDA PAP 2. L’événement permettra d’approfondir les discussions sur la préparation des projets et le soutien au démarrage, notamment grâce à des mécanismes tels que le mécanisme de prestation de services (SDM) de l’AUDA-NEPAD, qui aide les pays à accélérer le développement des infrastructures et à débloquer les investissements.

Alors que l’Afrique se positionne pour jouer un rôle de premier plan dans la révolution mondiale du numérique et de l’IA, le sommet de Luanda examinera comment les infrastructures numériques, les technologies financières et l’intelligence artificielle peuvent favoriser une planification plus intelligente, une meilleure prestation de services et une plus grande inclusion financière. Les corridors de croissance industrielle dépendant des données, de l’énergie et de la mobilité, le sommet explorera les voies vers une industrialisation numérique alimentée par l’intégration régionale dans le cadre de la ZLECAF

La sécurité et les infrastructures hydrauliques seront également à l’ordre du jour, avec une attention particulière accordée au financement durable de la gestion transfrontalière des ressources en eau et aux infrastructures d’adaptation au changement climatique.

Parallèlement, le sommet soulignera la nécessité impérative de mobiliser les capitaux nationaux. Avec plus de 70 milliards de dollars disponibles chaque année dans les fonds de pension et les fonds souverains africains, de nouveaux modèles de coopération public-privé seront explorés afin de libérer ces ressources pour des investissements à long terme dans les infrastructures. Une attention particulière sera également accordée aux mécanismes de financement innovants, notamment le financement mixte, les obligations de projet et les outils d’atténuation des risques.

Il est important de noter que cette dynamique continentale s’aligne sur le positionnement de l’Afrique sur la scène mondiale. Sous la présidence sud-africaine du G20 en 2025, l’Afrique aura une occasion unique de faire du financement des infrastructures et de l’accès à l’énergie l’une des priorités mondiales. Le sommet de Luanda servira de plateforme africaine clé pour alimenter les dialogues mondiaux et réaffirmer le leadership de l’Afrique dans la proposition de solutions qui fonctionnent pour le continent et pour le monde. De même, le sommet appellera à un meilleur accés à un financement climatique équitable, tout en présentant des projets verts prêts à être investis dans les secteurs des transports, de l’énergie, du numérique et de l’eau.

Les inscriptions au Sommet de Luanda sur le financement des infrastructures, ainsi que les possibilités de présenter des projets et de s’associer aux organisateurs, seront ouvertes dans les prochaines semaines. De plus amples détails sur la participation, les événements parallèles et les plateformes d’exposition seront bientôt annoncés sur la page officielle de l’événement.

