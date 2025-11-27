vendredi, 28 novembre 2025 -

Forces armées béninoises

Lt. Col. Georges Kpovihin à la tête de l’Ecole nationale des officiers de Toffo




L’Ecole nationale des officiers de Toffo est désormais dirigée par le lieutenant-colonel Georges Kpovihin. La cérémonie de prise de commandement a eu lieu, mercredi 26 novembre 2025, à la caserne militaire de Cana en présence des membres du haut commandement militaire, directeurs des organismes interarmées, officiers des forces de défense et de sécurité, têtes couronnées.

Un nouveau commandant à l’Ecole nationale des officiers de Toffo. Le colonel Armel Dégué a passé le témoin au lieutenant-colonel Georges Kpovihin nommé le 18 septembre 2025. Le chef d’état-major général, Général de division Fructueux Gbaguidi a félicité le nouveau commandant et lui a donné des conseils pour mener à bien sa mission.

Le lieutenant-colonel Georges Kpovihin est un ancien enfant de troupe de la 10ème promotion du Prytanée militaire de Bembèrèkè.

A.A.A

27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




