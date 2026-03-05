Plus de quatre combattants abattus après une attaque armée à Karimama

Une position des Forces armées béninoises (FAB) a été attaquée, mercredi 4 mars 2026, dans le village de Kofonou, situé près de Karimama, département de l’Alibori. Le bilan’ fair etat de 4 blessés dans le rang des FAB.

Nouvelle attaque de groupes armés au Bénin. Ce mercredi 4 mars 2026, une position des Forces armées béninoises a été ciblée dans le village de Kofonou, situé près de Karimama.

Selon une source militaire rapportée par Bip radio, 4 blessés ont été enregistrés sans que leur pronostic vital ne soit engagé. A la suite de l’assaut, une colonne d’assaillants a tenté de se replier avant d’être interceptée par des aéronefs de l’armée béninoise. Cette opération aérienne a permis de neutraliser 4 combattants, selon la même source.

