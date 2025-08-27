mercredi, 27 août 2025 -

Infrastructures

Louis Vlavonou satisfait de l’évolution de la construction du marché de Ouando




Encore quelques mois (plus exactement en octobre-novembre 2025) et les travaux de construction du marché de Ouando, dans le 5ᵉ arrondissement de Porto-Novo, seront achevés. C’est en prélude à cette échéance et dans l’optique de constater de ses propres yeux l’évolution desdits travaux que le Président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbèhounou Vlavonou, s’est rendu dans l’après-midi de ce mardi 26 août 2025 sur le chantier. Ce qu’il a vu est, selon ses propos, extraordinaire, et il faut en remercier le Président Talon.

Il était environ 16h13 lorsque le cortège du Président Louis Gbèhounou Vlavonou s’est immobilisé sur le chantier. À sa descente, il a été accueilli par le Maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Yankoti, et les responsables des différentes structures chargées de l’exécution de ce projet qui tient à cœur au Président Patrice Talon. S’en est ensuite suivie la visite du chantier.

Sous la conduite de Fabrice Babatounde, Chef de projets de construction des marchés urbains à la Société d’infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT), plusieurs compartiments du chantier ont été visités par le Président Vlavonou et sa suite.

D’un coût global de 23 milliards de F CFA, le marché urbain de Ouando, dont les travaux de construction sont en phase d’achèvement, s’étend sur 3,5 ha. Il est composé de 09 blocs de type R+1 reliés par des passerelles et d’un bloc en rez-de-chaussée pour l’administration. La surface aménagée paysager-parking couvre une superficie de 6 661 m². Ce marché, selon Fabrice Babatounde, a une capacité d’accueil de 3 800 places et 160 boutiques. Cela fait de ce site, selon ses propos, le plus grand marché en termes de capacité d’accueil.

Comme dans les autres marchés urbains qui ont été construits, le futur marché de Ouando dispose de 02 chambres froides (positive et négative), de 03 monte-charges, d’un transformateur électrique de 600 KVA appuyé par un groupe électrogène de 250 KVA, et d’une bâche à eau de 80 m³. La voirie extérieure de ce marché est composée de 10 rues aménagées en pavés. C’est du moins ce qu’a expliqué Fabrice Babatounde au Président Louis Gbèhounou Vlavonou.

Pour lui, la visite effectuée par le Président Louis Gbèhounou Vlavonou sur ce chantier est un signe d’encouragement et prouve que ce qui s’y fait est suivi de très près par les autorités.

Reconnaissance et gratitude

Intervenant à l’issue de la visite, Charlemagne Yankoti, Maire de la ville de Porto-Novo, s’est particulièrement réjoui de l’importance que le Président de l’Assemblée nationale du Bénin accorde à l’évolution de ce chantier. Pour lui, ce projet est en tout cas un acte qui mérite reconnaissance et gratitude. C’est pourquoi il a saisi l’occasion de cette descente pour exprimer sa gratitude au Chef de l’État, au nom des populations de la ville dont il a la charge.

« Ce que je viens de constater est extraordinaire et c’est le lieu, encore une fois, de remercier toute l’équipe en charge de l’exécution du projet et surtout le Chef de l’État pour cette vision futuriste qu’il a concernant les conditions de vie et de travail de toutes les femmes qui animent les marchés urbains du Bénin », a déclaré l’édile de Porto-Novo. Il a surtout exhorté l’ensemble des acteurs intervenant sur le chantier à maintenir le cap afin que les délais prévus pour la livraison soient respectés.

« Nous avons des raisons d’être fiers »

Le Président Louis Gbèhounou Vlavonou n’a pas caché sa satisfaction à la fin de la visite. Pour lui, il y a bien des raisons d’être fier lorsqu’on vient voir de très près la manière dont évolue ce chantier. Et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a remercié, en premier lieu, le Chef du projet, Fabrice Babatounde, qui l’avait spécialement invité pour une visite du chantier.

« Je suis domicilié dans le 5ᵉ arrondissement de Porto-Novo, à quelques mètres seulement du marché de Ouando. Je passe tous les matins et je vois les ouvriers travailler. Mais je n’ai jamais eu l’occasion de visiter et de constater par moi-même l’ampleur des travaux qui se font ici, et c’est pourquoi je tiens à féliciter le Chef de projet pour son invitation », a dit le premier responsable du Parlement béninois.

Face à l’ampleur du chantier et à la capacité d’accueil de ce marché, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou s’est réjoui de ce que le Président Patrice Talon ait attribué à la capitale du Bénin, Porto-Novo, le plus grand des 35 marchés forains construits dans l’ensemble du pays, mis à part le marché de gros d’Abomey-Calavi. Cela, a-t-il poursuivi, signifie beaucoup lorsqu’on sait que certains ont toujours cherché à faire croire aux Porto-Novoviens que la capitale est négligée. « C’est aujourd’hui encore une preuve que le Chef de l’État, dans ses projets et dans sa vision, réserve toujours à la capitale ce qui est plus beau et ce qui est plus grand », a souligné le Président Louis Gbèhounou Vlavonou, rappelant qu’il s’agit d’un marché qui va abriter, avec tout le confort et toutes les commodités nécessaires, plus de 4 000 occupants.

Ce qui a le plus réjoui le Président Louis Gbèhounou Vlavonou, c’est que les travaux de construction de ce marché vont s’achever pratiquement à la même période que ceux de l’hémicycle du nouveau siège du Parlement béninois. Une coïncidence heureuse, selon lui, puisqu’il s’agit de deux grands projets qui peuvent donner à la capitale, Porto-Novo, toute son envergure.

Pour le Président Louis Gbèhounou Vlavonou, il est important de saluer la vision du Président Talon qui réserve toujours à Porto-Novo de grandes réalisations, à l’image de ce marché de Ouando, le plus grand des 35 construits dans le pays.

Quelques images

27 août 2025 par Judicaël ZOHOUN




