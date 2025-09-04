samedi, 6 septembre 2025 -

529 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Élections générales de 2026

Vlavonou mobilise les militants de Porto-Novo




La dynamique politique s’intensifie à Porto-Novo à l’approche des élections générales de 2026. La Commune politique C de Porto-Novo a vibré, mercredi 3 septembre 2025, au rythme d’une mobilisation orchestrée par Louis Gbèhounou Vlavonou, Coordonnateur départemental de l’Union progressiste le Renouveau (UP-R Ouémé-Plateau.

Aux côtés de Charlemagne Yankoty, Maire de Porto-Novo, Louis Gbèhounou Vlavonou est allé galvaniser les militants de base et rappeler l’urgence des préparatifs électoraux. Dans une ambiance chaleureuse, marquée par une forte mobilisation des jeunes, femmes, chefs de quartiers et responsables locaux, le coordonnateur départemental a saisi cette tribune pour adresser un message. Pour lui, l’Union progressiste le Renouveau doit rester la première force politique du pays, et cela passe par une implication totale des militants à la base.

Conscient des enjeux à venir, Louis Gbèhounou Vlavonou a exhorté les militants à s’actualiser dans la base de données de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP). Il a insisté sur la participation des citoyens souhaitant effectuer des transferts de vote.

Plusieurs intervenants ont salué le leadership de Louis Vlavonou notamment en faveur de la jeunesse porto-novienne. Le représentant des chefs de quartiers, celui des jeunes, des femmes, ainsi que le maire Charlemagne Yankoty, ont tous reconnu l’impact positif de Vlavonou dans la promotion des talents locaux et son rôle actif dans la vie politique de la capitale.

Wadagni, un choix salué à Porto-Novo

La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle pour la présidentielle de 2026 n’est pas passée inaperçue. Les différents intervenants ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude envers le Président de la République ainsi qu’envers les responsables de la mouvance pour ce choix jugé stratégique et rassembleur. Le parcours de Wadagni, enfant de Tokpota, inspire et suscite une adhésion croissante dans la ville.

Une formation dispensée par Raymond Koumagnon et les membres de sa coordination a permis aux militants de renforcer leur compréhension des valeurs du parti. L’accent a été mis sur les droits et devoirs de tout militant, mais aussi sur l’attitude à adopter face aux prochains défis électoraux.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Le cardinal Timothy Dolan et Tony Elumelu recevront le Appeal of (…)


5 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Appeal of Conscience Foundation a annoncé aujourd’hui que Son (…)
Lire la suite

Un coordonnateur LD apporte son soutien à Wadagni


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le coordonnateur du parti Les Démocrates (LD), de Tori-Avamey exprime (…)
Lire la suite

Dépôt des dossiers aux postes de Membres de Poste de Vote


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les dossiers de candidatures aux postes de Membres de Poste de Vote (…)
Lire la suite

Moele Bénin soutient la candidature de Romuald Wadagni


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (…)
Lire la suite

FCBE négocie un accord politique avec UP-R et BR


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À quelques mois des élections générales de 2026, une alliance politique (…)
Lire la suite

La jeunesse de Péhunco affirme son adhésion au candidat de Talon


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La jeunesse de la commune de Ouassa-Péhunco a organisé, mercredi 03 (…)
Lire la suite

Dayori et les militants UP-R réaffirment leur soutien à Wadagni


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les militantes et militants du parti Union progressiste le renouveau (…)
Lire la suite

Le Maire de Toffo dans la dynamique Wadagni


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La vague de soutiens en faveur de la candidature de Romuald Wadagni (…)
Lire la suite

Des citoyens apprécient le candidat Romuald Wadagni


4 septembre 2025 par Marc Mensah
La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance (…)
Lire la suite

Bopa affiche son soutien à Romuald Wadagni


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La désignation du ministre Romuald Wadagni comme candidat à la (…)
Lire la suite

La Cour constitutionnelle recrute des délégués électoraux


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle annonce le recrutement de délégués pour (…)
Lire la suite

Des marches de remerciements pour saluer les actions de Talon


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des marches sont en cours de préparation dans plusieurs localités pour (…)
Lire la suite

Le patron de la BAD reçoit le président de la Commission de l’UEMOA


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les ministres du gouvernement de Patrice Talon sont de retour à leur (…)
Lire la suite

La jeunesse UP-R Tchaourou affiche son soutien à Romuald Wadagni


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle de 2026 (…)
Lire la suite

« La désignation de R. Wadagni est une chance pour assurer la (…)


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Ancien Président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo se (…)
Lire la suite

Yayi Boni reçoit les parrainages des députés "Démocrates"


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les 28 députés du parti d’opposition, Les Démocrates, ont remis, ce (…)
Lire la suite

Romuald Wadagni accueilli au siège de l’UP-R


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection de 2026, (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires