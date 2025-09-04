Vlavonou mobilise les militants de Porto-Novo

La dynamique politique s’intensifie à Porto-Novo à l’approche des élections générales de 2026. La Commune politique C de Porto-Novo a vibré, mercredi 3 septembre 2025, au rythme d’une mobilisation orchestrée par Louis Gbèhounou Vlavonou, Coordonnateur départemental de l’Union progressiste le Renouveau (UP-R Ouémé-Plateau.

Aux côtés de Charlemagne Yankoty, Maire de Porto-Novo, Louis Gbèhounou Vlavonou est allé galvaniser les militants de base et rappeler l’urgence des préparatifs électoraux. Dans une ambiance chaleureuse, marquée par une forte mobilisation des jeunes, femmes, chefs de quartiers et responsables locaux, le coordonnateur départemental a saisi cette tribune pour adresser un message. Pour lui, l’Union progressiste le Renouveau doit rester la première force politique du pays, et cela passe par une implication totale des militants à la base.

Conscient des enjeux à venir, Louis Gbèhounou Vlavonou a exhorté les militants à s’actualiser dans la base de données de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP). Il a insisté sur la participation des citoyens souhaitant effectuer des transferts de vote.

Plusieurs intervenants ont salué le leadership de Louis Vlavonou notamment en faveur de la jeunesse porto-novienne. Le représentant des chefs de quartiers, celui des jeunes, des femmes, ainsi que le maire Charlemagne Yankoty, ont tous reconnu l’impact positif de Vlavonou dans la promotion des talents locaux et son rôle actif dans la vie politique de la capitale.

Wadagni, un choix salué à Porto-Novo

La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle pour la présidentielle de 2026 n’est pas passée inaperçue. Les différents intervenants ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude envers le Président de la République ainsi qu’envers les responsables de la mouvance pour ce choix jugé stratégique et rassembleur. Le parcours de Wadagni, enfant de Tokpota, inspire et suscite une adhésion croissante dans la ville.

Une formation dispensée par Raymond Koumagnon et les membres de sa coordination a permis aux militants de renforcer leur compréhension des valeurs du parti. L’accent a été mis sur les droits et devoirs de tout militant, mais aussi sur l’attitude à adopter face aux prochains défis électoraux.

A.A.A

