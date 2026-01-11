Louis Vlavonou invite à une participation massive au scrutin

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a accompli dans la matinée de ce dimanche 11 janvier 2026, son devoir civique et patriotique dans le cadre du double scrutin législatif et communal.

« Je viens d’accomplir mon devoir civique et patriotique. Cet acte simple mais fondamental témoigne de la bonne marche du processus démocratique et de la maturité politique de notre pays », a-t-il confié. Le président de l’Assemblée nationale a voté à Ko-Koumolou, Ifangni dans le département du Plateau.

Pour Louis Vlavonou, les élections législatives et communales constituent un moment important de la vie de notre Nation, un moment d’expression libre et responsable de la souveraineté du peuple. Il invite toutes les Béninoises et tous les Béninois, à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique dans le calme, la sérénité et le strict respect des règles républicaines.

A. A. A

