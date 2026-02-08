Louis Vlavonou félicite Joseph Djogbénou

Le président du parti l’Union Progressiste Le Renouveau, Joseph Djogbénou est élu ce dimanche 8 février 2026, à l’unanimité, président de l’Assemblée nationale 10e législature. Il succède à l’honorable Louis Vlavonou. Dans un message sur sa page Facebook, l’ex-président du Parlement adresse ses félicitations à son successeur. Lire son message

En ce dimanche où l’Église catholique fait mémoire de Sainte Joséphine Bakhita, humble servante devenue lumière pour l’Afrique, je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur pour le temps accompli, pour les épreuves formatrices et pour les grâces reçues.

Sincères félicitations au Président Joseph Fifamè DJOGBENOU qui vient d’être élu Président de l’Assemblée nationale. A lui, à tous les membres de son bureau et à l’ensemble de mes collègues de la dixième legislature, je souhaite un mandat fécond, guidé par la sagesse, l’esprit de service et le sens élevé de l’intérêt général.

Comme Sainte Bakhita, avançons dans l’humilité, la foi et l’espérance.

