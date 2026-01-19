Louis Vlavonou distingué par la GOPAC

Le président de l’Assemblée nationale, 9è législature, Louis Gbèhounou Vlavonou, a reçu lundi 19 janvier 2026, une distinction honorifique de l’Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption (GOPAC), saluant ses « contributions remarquables » dans la lutte contre le fléau.

En marge de la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs ce lundi 19 janvier 2026 au Palais de Gouverneurs à Porto-Novo, le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a reçu une distinction de l’Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption (GOPAC). La distinction a été remise par Fabrice Fofonsi, directeur exécutif du Réseau des parlementaires africains contre la corruption (APNAC). C’est en présence du personnel civil et militaire du Parlement.

« Si cette distinction me touche personnellement, je la perçois avant tout comme la reconnaissance d’un effort collectif », a déclaré Louis Vlavonou, dédiant le trophée au président béninois Patrice Talon, qu’il a présenté comme un « champion de la lutte contre la corruption ».

Selon le président de l’Assemblée nationale, cet engagement n’aurait « aucun sens sans le travail et la détermination de chaque acteur du Parlement béninois ». Il a souligné que le choix de recevoir la distinction lors de la cérémonie des couleurs revêtait « un symbole fort », rappelant « le devoir sacré de servir la Nation avec une éthique irréprochable ».

« Ce prix n’est pas une fin en soi, mais une exhortation à aller plus loin dans le combat pour la bonne gouvernance », a-t-il ajouté, affirmant vouloir faire de « l’intégrité le socle indestructible de l’action parlementaire ».

La distinction de la GOPAC intervient après une première reconnaissance décernée au président Vlavonou par l’APNAC. Pour Prémael Ogboni, directeur du protocole et de la coopération de l’Assemblée nationale, ces distinctions successives « reconnaissent des réformes courageuses » ayant placé la transparence au cœur de la gestion parlementaire.

Il a cité notamment le renforcement des mécanismes de contrôle des marchés publics, la modernisation de la gestion financière, le vote du budget à bonne date et la coopération institutionnelle avec la Cour des comptes. Des réformes qui, selon lui, « bénéficient désormais d’une reconnaissance au-delà des frontières béninoises ».

